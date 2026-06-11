Let z Tatier do Prahy: Nová linka od jesene prepojí Poprad s českou metropolou

Letecká spoločnosť Wizz Air (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Od 25. októbra bude fungovať nová priama letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie vo štvrtok ohlásila spoločnosť Wizz Air.
Nová linka na trase Poprad-Tatry - Praha bude premávať každý týždeň vo štvrtok, sobotu a nedeľu. „Nová linka ďalej diverzifikuje naše spojenia zo Slovenska a podčiarkuje náš dlhodobý záväzok voči trhu,“ povedala manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air Vera Járdán. Letecká spoločnosť aktuálne prevádzkuje sieť 35 trás do 33 miest v 22 krajinách zo Slovenska, vlani vybavila do a zo Slovenska 2500 letov.