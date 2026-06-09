Boj o prežitie v exotickom Ománe: Mladá Slovenka si myslela, že má úpal, zákerná baktéria jej napadla srdce!

MUSCAT– Mala to byť pracovná sezóna snov a začiatok vysnívaného leta. Pre mladú Slovenku Klaudiu, ktorá v exotickom Ománe pracuje pre jednu zo slovenských cestovných kancelárií, sa však pobyt zmenil na hororový boj o holý život. Už viac ako tri týždne je hospitalizovaná v tamojšej nemocnici, ďaleko od domova a blízkych. To, čo spočiatku vyzeralo ako nevinný úpal zo slnka, vyústilo do kolapsu organizmu, cievnej mozgovej príhody a odhalenia zákernej baktérie na srdci, z ktorej sú v šoku aj lekári.
O svoj desivý zážitok sa Klaudia prostredníctvom Instagramu podelila priamo z nemocničného lôžka, kde aktuálne trávi už 23. deň. Ako sama priznáva, život sa jej otočil hore nohami v priebehu niekoľkých hodín. „Spočiatku to vyzeralo na obyčajný úpal. No po pár dňoch vo vysokých teplotách, extrémnych zimniciach a blúzneniach, ktoré si ani nepamätám, mi úplne skolaboval organizmus,“ opisuje začiatok nočnej mory. Miestni lekári robili všetko pre to, aby zistili príčinu, no všetky testy boli negatívne.
Bezradnosť lekárov vystriedali alarmujúce výsledky krvi. Hodnota zápalového parametru CRP vyskočila na hrozivých 215 a hodnota prokalcitonínu (PCT) dosiahla číslo 7. Pri takýchto masívnych hodnotách išlo o minúty, pretože mladej Slovenke reálne hrozila celková sepsa (otrava krvi).
Lekári okamžite nasadili silné antibiotiká a zistili, že neznáma baktéria koluje priamo v jej krvi. Ukázalo sa, že ide o tak vzácny a zriedkavý druh, že ománski lekári o Klaudiinom prípade začali písať odborné štúdie a podrobne ho skúmajú.
To najhoršie však ešte len prišlo. Večer 22. mája jej teplota opäť vyskočila nad 39 stupňov Celzia a v tom momente nastala čistá panika. „Zabudla som angličtinu, ktorá bola pre mňa v cudzej krajine mimoriadne potrebná. Po pár sekundách som si však uvedomila, že neviem absolútne rozprávať, prehĺtať a celá pravá strana tváre mi ochabla. Panika. Bezmoc. Neviem to ani opísať,“ spomína na desivé minúty, kedy utrpela cievnu mozgovú príhodu.
Hororová diagnóza: V srdci jej tiká časovaná bomba
Klaudiu okamžite previezli do inej nemocnice, kde lekári bojovali o jej život celú noc. Magnetická rezonancia potvrdila poškodenie mozgu v rečovom a pohybovom centre. Pôvodne pracovali s verziou, že vzácna baktéria zaútočila priamo na mozog, no odber mozgovomiechového moku to vyvrátil.
Až mladý neurochirurg prišiel s mimoriadne neštandardnou a priam strašidelnou teóriou, ktorá sa nakoniec, nanešťastie, potvrdila. Baktéria nebola v mozgu. „Napadla mi srdce,“ šokuje Klaudia. „Masy baktérie v srdci môžu kedykoľvek vystreliť znova do mozgu, do pľúc, vnútorných orgánov alebo končatín.“ Presný druh tejto nebezpečnej „potvory“ mladá Slovenka zatiaľ nešpecifikovala.
Pre mladú ženu sa tak v ďalekom Ománe začal ten najťažší boj v živote. Sama priznáva, že liečba bude behom na dlhú trať, no nestáca nádej. „Zostáva len dúfať a veriť, že tento boj vyhrám. Dávajte si na seba pozor. Nikdy neviete, čo si pre vás život pripravil,“ uzatvára svoj emotívny odkaz z nemocnice. Celé Slovensko jej v komentároch vyjadruje obrovskú podporu a želá veľa síl do tohto náročného uzdravovania.