Bizár ako vyšitý: VIDEO Mladíci jazdili po Bratislave na GAUČI! Vyvádzali policajtom priamo pod nosom

BRATISLAVA - Jazda, aká sa len tak nevidí. Dvaja mladíci sa po nočnej Bratislave vozili na gauči, dokonca si naň pripevnili aj evidenčné číslo.
Na bizarnú jazdu upozornila polícia. "Hliadka dopravných policajtov spozorovala včera krátko po 23.45 h na Špitálskej ulici, v smere od Námestia SNP k budove Krajského riaditeľstva PZ nezvyčajný dopravný prostriedok – gauč na elektrických kolobežkách," uviedla polícia.
Okamžite boli jeho „vodiči“ – dvaja muži vo veku 23 a 22 rokov, zastavení priamo vedľa budovou krajského riaditeľstva, a nakoľko takýmto konaním ohrozovali nielen seba ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a dopustili sa priestupku, policajti im na mieste uložili blokovú pokutu.
Schytal to aj gauč. Mladíci museli tento dopravných prostriedok rozobrať a samozrejme ďalšia jazda im bola zakázaná.