VOSEM Fond nájomného bývania uzatvorí zmluvu s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania

BRATISLAVA - Správcovská spoločnosť VOSEM Capital, a. s. je druhým slovenským subjektom, ktorý úspešne zavŕšil rokovania s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB). Podpis investičnej zmluvy s jej podielovým fondom nehnuteľností VOSEM Fond nájomného bývania, o.p.f. schválila vláda Slovenskej republiky. Nasledovať bude samotný podpis investičnej zmluvy medzi fondom a AŠPNB.
„Systém štátom podporovaného nájomného bývania považujeme za bezpečný a perspektívny priestor pre investovanie, ktorý prináša novú a atraktívnu možnosť diverzifikácie investičných portfólií. Naším investorom tu môžeme ponúknuť nielen dlhodobú stabilitu výnosu, ale aj odolnosť voči ekonomickým cyklom. Evidujeme vysoký investorský dopyt,“ povedal predseda predstavenstva VOSEM CAPITAL, správcovská spoločnosť, a.s. Daniel Meško.
„Schválenie tohto investičného partnera je dôležitým potvrdením dôvery v systém štátom podporovaného nájomného bývania. Našou ambíciou je budovať stabilný a transparentný rámec, ktorý prinesie dostupné bývanie pre širokú verejnosť a zároveň vytvorí predvídateľné prostredie pre dlhodobé investície. Spolupráca s fondom VOSEM je ďalším konkrétnym krokom k napĺňaniu tohto cieľa,“ uviedla predsedníčka predstavenstva aa generálna riaditeľka AŠPNB, JUDr. Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
VOSEM Capital, správcovská spoločnosť a.s. spravuje na Slovensku tri investičné fondy: VOSEM Fond alternatívnych investícií, o.p.f., VOSEM Fond realitných investícií, o.p.f. a VOSEM Fond nájomného bývania, o.p.f.. Povolenie Národnej banky Slovenska na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov spoločnosť získala 2.decembra 2024.
„Na spoluprácu s AŠPNB sme sa pripravovali dlhodobo. Máme vytypovaných hneď niekoľko projektov s perspektívou na približne desať tisíc nájomných bytov. Zameriavame sa najmä na lokality, kde je vysoký dopyt po kvalitnom nájomnom bývaní v blízkosti stabilných zamestnávateľov. V tejto oblasti vidíme veľkú perspektívu,“ povedal ďalej Daniel Meško a dodal, že skupina VOSEM GROUP má dlhodobé skúsenosti s akvizíciami a správou nehnuteľností. Spravuje aktíva v hodnote viac ako 140 miliónov eur a takmer dve dekády úspešne podniká aj
v oblasti nákupov, rekonštrukcií a správe nehnuteľností. Aktuálne vlastní a spravuje komerčné nehnuteľnosti s výmerou viac ako 100 tisíc m2.
„Filozofia AŠPNB je nám blízka. Naše investičné fondy sú otvorené pre široké vrstvy investorov. A filozofia nájomného bývania je postavená podobne, pretože ide formovať trh s bývaním tak, aby bol dostupný pre široké vrstvy obyvateľstva. V tomto zmysle je pre nás vstup do systému štátom podporovaného nájomného bývania logickým krokom, ktorý je plne v súlade s našou dlhodobou stratégiou,“ povedal zakladateľ a majiteľ skupiny VOSEM GROUP Tomáš Spuchliak.
VOSEM CAPITAL správcovská spoločnosť, a.s. oznámila v marci 2026 akvizičné partnerstvo s českou investičnou spoločnosťou ZFP investments, ktorá spravuje ZFP realitný fond s nehnuteľnosťami v hodnote 630 miliónov eur. Partnerstvo sa postupne napĺňa.
VOSEM GROUP: Zakladateľ a jediný majiteľ skupiny VOSEM GROUP Tomáš Spuchliak (40) podniká od roku 2007. Začínal s rekonštrukciami nehnuteľností, ktoré začal postupne aj kupovať a spravovať. Skupina dnes zahŕňa niekoľko desiatok spoločností s aktívami v hodnote viac ako 140 miliónov eur. Zamestnáva viac ako 400 ľudí. Do jej portfólia patria aj nehnuteľnosti s celkovou prenajímanou plochou takmer 100 tisíc m2. Skupina dosiahla minulý rok EBITDA vo výške 12 miliónov eur.