Kampaň Do práce na bicykli odštartovala, registrácia pokračuje až do 7. júna!

Dnešným dňom sa na Slovensku začala súťažná časť kampane Do práce na bicykli. Do ulíc miest a obcí preto vyrážajú tisíce ľudí, ktorí sa na jeden mesiac rozhodli vymeniť auto za bicykel, chôdzu alebo verejnú dopravu. Na štart sa ich postavilo viac ako 12-tisíc, pričom stovky tímov neustále pribúdajú. Ich prihlasovanie totiž končí až 7. júna.
Mesiac, počas ktorého sa počíta každá cesta
Počas celého júna budú účastníci zaznamenávať svoje cesty do práce a z práce. Nejde pritom o športové výkony ani o to, kto najazdí najviac kilometrov. Organizátori chcú motivovať ľudí, aby aspoň na čas zmenili svoje dopravné návyky a vyskúšali si, aké je to dochádzať do práce bez auta.
Minulý rok sa do kampane zapojilo takmer 15-tisíc obyvateľov. Spoločne absolvovali bezmála dva milióny kilometrov a ukázali, že aj malé rozhodnutia jednotlivcov dokážu ovplyvniť život v mestách. Menej áut na cestách totiž prináša menej dopravných zápch, menej hluku a čistejší vzduch. Zároveň kampaň vysiela samosprávam jasný odkaz, že obyvatelia majú záujem o kvalitnejšie podmienky pre cyklistov, chodcov a cestujúcich verejnou dopravou.
Súťažiť môžu kolegovia aj celé firmy
Princíp súťaže je jednoduchý. Stačí vytvoriť tím zložený z 2 až 4 kolegov a počas júna zaznamenávať svoje cesty do práce absolvované bez použitia auta. V prípade, že tímov z jedného pracoviska bude viac, môžu zabojovať aj v celoslovenskom rebríčku aktívnych zamestnávateľov a dostať sa medzi najlepších.
Mnohí účastníci priznávajú, že do kampane vstúpili len zo zvedavosti alebo kvôli súťaži, no po niekoľkých týždňoch zistili, že pravidelný pohyb a zmena spôsobu dochádzania do práce im prinášajú viac energie aj lepšiu náladu.
Stále je čas pridať sa
Hoci súťaž už odštartovala, registrácia zostáva otvorená až do 7. júna. Cieľom je absolvovať počas mesiaca aspoň 29 ciest do práce niektorým zo súťažných spôsobov dopravy (maximálne 2 cesty za jeden deň), vďaka čomu súťažiaci zabojujú o atraktívne ceny od partnerov kampane. Najväčšou odmenou však môže byť zistenie, že cesta do práce nemusí byť každé ráno len povinnosťou, ale môže sa stať aj príjemnou súčasťou dňa.
