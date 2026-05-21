Pozor, zmena: Cudzinci v Bratislave vybavia aktiváciu BOK už len na Zlatých pieskoch

BRATISLAVA - Cudzinci v Bratislave, ktorí si potrebujú aktivovať bezpečnostný osobný kód (BOK) na dokladoch o pobyte, môžu túto agendu vybaviť už len v obchodnom centre na Zlatých pieskoch. Informuje o tom Prezídium Policajného zboru (PPZ).
„Aktiváciu dokladu o pobyte na využívanie elektronických služieb si budú môcť cudzinci v Bratislave vybaviť už len v Klientskom centre na Studenej ulici 4/B,“ spresnila hovorkyňa PPZ Lea Vilhanová, ktorá upozornila, že na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru v Bratislave už agendu týkajúcu sa BOK nevybavujú. „Na vybavenie aktivácie bezpečnostného osobného kódu nie je potrebné objednanie prostredníctvom rezervačného systému,“ dodala hovorkyňa.
O otvorení nového klientskeho pracoviska hovoril už v pondelok (18. 5.) minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Opatrenie má prispieť k zrýchleniu konania i odľahčeniu administratívy a náporu žiadateľov na iných pracoviskách, ktoré neslúžia len pre agendu cudzincov, pôsobiacich na Slovensku.