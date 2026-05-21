Za ľudí podáva trestné oznámenie na Šutaja Eštoka: Ide o prípad s policajtmi

BRATISLAVA - Strana Za ľudí podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Poukazuje pritom na jeho kroky v súvislosti s policajtmi okolo Jána Č. Minister podľa strany vedome porušuje zákon a ignoruje rozhodnutia súdu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovala predsedníčka strany Veronika Remišová a jej podpredseda Ján Magušin.
Remišová poukázala na to, že minister vnútra v rozpore so zákonom postavil mimo služby čestných policajtov, pričom v dvoch prípadoch to potvrdil súd. „Namiesto nápravy však minister vnútra, ktorý má dohliadať na dodržiavanie zákona, bohorovne ukazuje, že jeho sa rozhodnutia súdov netýkajú a on zákon rešpektovať nemusí,“ skonštatovala. Pýta sa, aký príklad dáva ľuďom.
Remišová zároveň Šutajovi Eštokovi vyčíta, že je v sporoch s policajtmi zaujatý. Magušin tvrdí, že bol voči nim zaujatý ešte predtým, ako sa stal ministrom. „Dlhoročné verejné vyjadrenia Matúša Šutaja Eštoka na adresu týchto policajtov dokazujú jeho výrazne negatívny vzťah k ich osobám a asi ťažko môžeme hovoriť o nejakej nezaujatosti. Preto podľa nášho názoru existuje podozrenie o tom, že pri konaní ministra v rozpore so zákonom mohol byť aj úmysel spôsobiť týmto policajtom škodu, čím by došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Bude na prokuratúre, aby toto podozrenie preverila a rozhodla o ďalšom zákonnom postupe,“ uzavrel Magušin.