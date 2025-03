Kúpa auta od súkromnej osoby je veľkým rizikom, obráťte sa radšej na autobazár

(Zdroj: AAA AUTO)

Kúpa ojazdeného auta od súkromnej osoby môže byť lákavá. Táto voľba však so sebou nesie množstvo rizík, ktoré by si mal každý kupujúci dôkladne zvážiť. Má totiž možnosť staviť na istotu, ktorá so sebou prináša viac ako len prvotnú výhodu v podobe atraktívnej ceny.