Úspešný zásah! VIDEO Policajti zachránili v Prievidzi život muža v ťažkej životnej situácii

PRIEVIDZA - Štátni i mestskí policajti, hasiči i záchranári pomáhali v Prievidzi mužovi v ťažkej životnej situácii, ktorý sa nachádzal na jednom zo železničných mostov v Prievidzi. Policajti ho od činu odhovorili, informovali v utorok na sociálnej sieti.
Oznámenie o mužovi na železničnom moste prijala polícia cez tiesňovú linku, na miesto okamžite vyslala kolegov z obvodného oddelenia Policajného zboru Prievidza, ktorí po príchode s mužom nadviazali komunikáciu. „Na mieste spolupracovali aj s hliadkami Mestskej polície Prievidza, ktoré zabezpečovali okolie a odkláňali premávku. Postupne dorazili aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru a posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla polícia.
Priblížila, že vďaka profesionálnemu prístupu, empatii a správne zvolenej komunikácii sa muž napokon rozhodol dať na slová policajtov a bol následne odovzdaný do starostlivosti zdravotníkov. „Aj tento prípad ukazuje, že policajná práca nie je len o zákrokoch voči páchateľom, ale predovšetkým o ochrane života, zdravia a pomoci ľuďom v najťažších chvíľach,“ skonštatovala polícia.