Kauza bytového komplexu Five Star Residence: Prípad odročili na september

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

BRATISLAVA - Proces v kauze bytového komplexu Five Star Residence odročil v piatok Mestský súd Bratislava I na 11. septembra. Urobil tak z dôvodu neprítomnosti jedného z obhajcov. Obžalovaní totiž nedali súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Ani jeden z obžalovaných nebol na pojednávaní prítomný. V septembri je naplánovaný výsluch svedkov.

Obžalobe čelia Marian K., Jana Š., Peter Z. a Viliam G. Podaná bola pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločin skrátenia dane a poistného, ktoré súviseli s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence. Marian K. mal porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobiť poškodenej obchodnej spoločnosti škodu vo výške viac ako 1,8 milióna eur a skrátením dane škodu štátnemu rozpočtu SR vo výške viac ako 370.000 eur.

Na začiatku súdneho procesu, ktorý sa podarilo otvoriť v januári, priznali vinu dvaja z troch prítomných obžalovaných, konkrétne Viliam G. a Jana Š., pričom súd ich vyhlásenie prijal. Dokazovanie sa tak v ich prípade bude vykonávať len pokiaľ ide o uloženie trestu. Obžalovaný Peter Z. naopak vyhlásil, že je nevinný. Marian K. na pojednávaní prítomný nebol, podľa obhajcov však vinu odmieta. Viliam G. a Jana Š. odmietli vypovedať. Peter Z. tvrdil, že v čase skutku, pol roka pred ním a pol roka po ňom sa nenachádzal na Slovensku a jeho podpisy na listinách sú sfalšované.

