Prokuratúra podala obžalobu v kauze Technopol Servis

BRATISLAVA/BANSKÝ BYSTRICA - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal v utorok obžalobu na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v kauze Technopol Servis. Obžaloba bola podaná na J. D. pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a na ďalšie štyri osoby za účastníctvo na tomto trestnom čine. Potvrdil to hovorca banskobystrickej krajskej prokuratúry Ivan Vozár. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk. V kauze figuruje aj podnikateľ Marian K.

V piatok (8. 5.) podal na ŠTS obžalobu v súvisiacom prípade aj prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre na dve fyzické osoby a jednu právnickú osobu. Na osobu D. P. podal obžalobu pre zločin krádeže a pre zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa hovorcu nitrianskej prokuratúry Jaroslava Mačeka skutky obžaloby spočívali v odcudzení akcií akcionára INVESTMENT NOMINEES, INC., emitenta spoločnosti Technopol Servis, a v následnom prevode predmetných odcudzených akcií na ďalšiu osobu.

Na J. D. a právnickú osobu bola obžaloba podaná pre zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Skutky mali spočívať v nadobudnutí predmetných odcudzených akcií.

Prezídium Policajného zboru priblížilo, že v predmetnej trestnej veci sa viedli dve samostatné trestné konania. „V prvom prípade bolo trestné stíhanie vedené voči dvom fyzickým osobám a jednej právnickej osobe, v druhom prípade voči piatim fyzickým osobám,“ spresnili z odboru komunikácie a prevencie policajného prezídia. Vyšetrovanie bolo v oboch prípadoch, konkrétne v novembri 2025 a následne v apríli 2026, ukončené návrhom na podanie obžaloby za všetky skutky, pre ktoré bolo obvineným vznesené obvinenie.

