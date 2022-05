VRAŽDA KUCIAKA Žilinka, Šufliarsky a Lipšic na súde v Pezinku! Kočner mal plánovať aj ich fyzickú likvidáciu

Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka

Právoplatný rozsudok si už vypočul vrah Miroslav Marček a Zoltán Andruskó, ktorý vraždu sprostredkoval

ŠTS odsúdil na 25 rokov aj Marčekovho bratranca Tomáša Szabóa

ŠTS uznal Kočnera a Zsuzsovú za nevinných, Najvyšší súd rozhodnutie zrušil a prípad vrátil do Pezinka

V prípade rozhoduje senát pod vedením Ruženy Sabovej kauza je spojená aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov

Najvyšší súd vyhovel Kočnerovej námietke a v senáte už nie je sudkyňa Pamela Záleská

Prokurátor namietal predsedníčku senátu Ruženu Sabovú a sudcu Rastislava Stieranku, Najvyšší súd námietke nevyhovel

Tomáš Szabó sa priznal k príprave vrážd prokurátorov

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a tiež v prípade plánovanej vraždy prokurátorov. V prípade vraždy novinára a jeho snúbenice bude súd rozhodovať o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil vlani v máji prípad prvostupňovému súdu.

Aktualizované 15:05 V Pezinku je už prítomný aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. „Tým, že som bol zaangažovaný dlhodobo ešte ako advokát vo veciach, ktoré sa týkali obžalovaného Mariana Kočnera, tak predpokladám, že tam bol ten motív, či to bola kauza Technopol, kauza Glance House, kauza antedatovaných zmenie TV Markíza. Tých vecí bolo pomerne veľa...v minulosti ešte kauza Privatbanka, keď som bol na ministerstve vnútra, čiže je to pomerne rozsiahla genéza. Motív tam evidentný mohol byť, čo koniec koncov potvrdzuje aj komunikácia v aplikácii Threema, ktorú súd pripustil ako zákonný dôkaz. Samozrejme, ak niekto motiváciu má, neznamená to automaticky, že to aj spraví, “ uviedol po príchode na súd.

Galéria fotiek (13) Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic prichádza ako svedok na pojednávanie vo veci prípravy vrážd prokurátorov

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Aktualizované 14:45 Prokurátor Peter Šufliarsky vyhlásil, že jeho vražda nebola dokonaná len zhodou náhod. Príprava vraždy mala podľa Šufliarskeho vyústiť do jeho likvidácie v septembri 2018. "V tom čase som sa nachádzal s rodinou na dovolenke a nastala len zhoda náhod, že skutok nebol dokonaný," podotkol.

Má vedomosť, že mal byť v lete 2018 opakovane monitorovaný a sledovaný. "Dokonca som bol monitorovaný aj počas jazdy z miesta trvalého pobytu na Generálnu prokuratúru SR a na miesto, kde chodím športovať," povedal.

Priblížil, že síce nedozoroval žiadnu z káuz obžalovaného Mariana Kočnera, ale ako námestník generálneho prokurátora SR dal preveriť viacero vecí, kde Marian Kočner figuroval. "V súvislosti s výkonom svojej funkcie som bol opakovane lustrovaný od policajtov či od orgánov verejnej správy," podotkol s tým, že mu viackrát hrozilo nebezpečenstvo ohrozenia zdravia.

S Kočnerom sa zoznámil približne v roku 2008 na oslave narodenín vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Komunikovali spolu aj prostredníctvom textových správ. Už skôr Šufliarsky zdôraznil, že SMS komunikáciu s Kočnerom považuje za svoju profesionálnu chybu. Tvrdil, že sa komunikácia netýkala žiadnej trestnej veci.

Galéria fotiek (13) Poškodený prokurátor Peter Šufliarsky prichádza ako svedok na pojednávanie vo veci prípravy vrážd prokurátorov na ŠTS.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Aktualizované 13:35 V utorok má byť okrem Žilinku vypočutá aj ďalšia dvojica poškodených prokurátorov. "Viac-menej ide o motiváciu, ktorú mohli mať obžalovaní na vykonanie skutku, ak sa ho dopustili," priblížil, aký význam môže mať ich výsluch, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus. Proces pokračuje výpoveďou prokurátora Petra Šufliarskeho, bývalého námestníka generálneho prokurátora pre tretsný úsek.

Aktualizované 12:50 Obžalovaný Marian Kočner tvrdí, že Ján Kuciak písal o kauze Donovaly na základe informácií, "ktoré mu niekto účelovo dal." Zo Žilinkovho výsluchu podľa obžalovaného Mariana Kočnera vyplýva, že ho zavraždený novinár svojim článkom o kauze neohrozoval.

Galéria fotiek (13) Pokračuje pojednávanie vo veci vraždy Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 11:55 Súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka si v roku 2017, keď mala byť pripravovaná jeho vražda, nevšimol žiadne mimoriadne udalosti a ani okolnosti. "Zaoberal som sa myšlienkami, čo by mohlo byť dôvodom, motívom. Vtedy som si povedal, že jediná vec, ktorá pripadá do úvahy, je moja práca," zdôraznil v rámci výsluchu. Pripustil, že v rámci káuz, ktorým sa venoval, pripadal do úvahy ako podozrivý Marian Kočner. Nemá na to však dôkazy. Išlo napríklad o kauzy Technopol Servis či Donovaly.

V čase údajnej prípravy Žilinkovej vraždy sa podľa jeho slov udiala jedna situácia, ktorej v tom čase neprikladal vážnosť. "V auguste 2017 som šiel do servisu a tam technik s prekvapením povedal, že chýbajú na prednom kolese osobného automobilu štyri skrutky," podotkol generálny prokurátor.

Vyhlásil, že sa pozná roky so súčasným špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom, ktorý figuruje v kauze tiež ako poškodený. V minulosti bol Žilinka štátnym tajomníkom na Ministerstve vnútra SR, ktorému Lipšic šéfoval. "Po tom, ako sme skončili na MV SR, sme dlhú dobu neboli v kontakte. V roku 2017 či 2018 bola naša komunikácia sporadická," dodal Žilinka.

Aktualizované o 10:50 Na pojednávanie do Pezinka prišiel aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Predvolaný je ako svedok, keďže podľa obžaloby mal Kočner, Zsuzsová a spol. plánovať aj jeho vraždu. Žilinka sa k prípadu vyjadrovať nechcel.

Na otázku, či bude nejako riešiť vulgárne pokriky na protivládnom proteste, ktorý organizovala opozičná strana Smer v Nitre, neodpovedal. "Nevidel som z toho žiadny video, ani som tam nebol. O chvíľu budem vypovedať v sôležitej veci, ktorá sa týka aj mojej rodiny a mňa, tak vás prosím o pochopenie," vyjadril sa Žilinka pred výpoveďou.

Galéria fotiek (13) Na pojednávanie s Marianom Kočnerom bol predvolaný aj generálny prokurátor Maroš Žilinka

Aktualizované o 09:30 Marian Kočner prišiel o jedného advokáta. Jeho obhajcu Mareka Paru poslal v pondelok Najvyšší súd do väzby.

Aktualizované o 09:00 Na dnešnom hlavnom pojednávaní by mali vypovedať známi prokurátori Daniel Lipšic, Peter Šufliarsky aj Maroš Žilinka.

Právoplatné sú v tejto kauze tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelí obžalobe päť osôb - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó, Dušan Kracina a Darko Dragić.

Galéria fotiek (13) Pokračuje pojednávanie vo veci vraždy Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov.

Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala Alena Zsuzsová. Na aprílovom pojednávaní sa Tomáš Szabó priznal k všetkým skutkom, ktoré sa mu kladú v tejto kauze za vinu. Deň pred plánovaným pokračovaním tohto pojednávania Najvyšší súd rozhodol o väzobnom stíhaní advokáta Mariana Kočnera Mareka Paru.