Alarmujúca situácia pre pacientov s IBD: Na Slovensku chýbajú kľúčové lieky! Ohrozené sú aj deti

BRATISLAVA - Pacienti so zápalovými ochoreniami tráviaceho traktu (IBD), medzi ktoré patria Crohnova choroba a ulcerózna kolitída, sa na Slovensku dostávajú do alarmujúcej situácie. V lekárňach chýbajú lieky, na ktoré sú odkázaní, a moderné terapie sa k nim nedostávajú. Za Slovenskú gastroenterologickú spoločnosť (SGS) a pacientsku organizáciu Slovak Crohn Club informovala Monika Bakošová.
Dodala, že dostupnosť liekov pre pacientov s IBD je v súčasnosti narušená. „Na trhu chýbajú aj základné formy niektorých terapií, a to aj v dôsledku reexportov liekov do zahraničia,“ objasnila. Pacienti, ktorí boli dlhodobo nastavení na tieto terapie, tak v dôsledku chýbajúcich liekov podľa nej nemajú možnosť liečiť sa. Pripomenula, že nové inovatívne lieky na slovenský trh neprichádzajú. „Moderná liečba existuje, nie je však dostupná. Buď chýba v lekárni, alebo sa k nej pacient nedostane vôbec, pretože ju systém zatiaľ nepustil na trh,“ upozornil prezident SGS Tibor Hlavatý.
Význam inovatívnej liečby
Biologická a inovatívna liečba predstavuje posun v starostlivosti o pacientov s IBD vrátane detí. Umožňuje dlhodobo stabilizovať ochorenie, predchádzať komplikáciám a udržať pacientov v práci či v škole. „Neliečený alebo nedostatočne liečený pacient znamená vyššie náklady pre zdravotný systém aj ekonomiku v dôsledku komplikácií, invalidizácie či výpadkov z pracovného života,“ reagoval predseda pracovnej skupiny pre IBD Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti Martin Huorka.
Bakošová uviedla, že k výzve na urýchlené riešenie situácie súvisiacej s nedostupnosťou liekov sa pridali aj pacienti združení v organizácii Slovak Crohn Club. „Záujemcovia nemajú garantovaný prístup k liečbe, ktorá je pre ich ochorenie kľúčová. Najhoršia nie je teda ani choroba, ale neistota. Nikdy nevieme, či nám v lekárni liek vydajú, alebo nám len oznámia, že nie je dostupný,“ zdôraznila Veronika Ivančíková z organizácie Slovak Crohn Club.
Idiopatické črevné zápaly, medzi ktoré patrí Crohnova choroba a ulcerózna kolitída, sú chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu. Pacienti trpia bolesťami brucha, hnačkami, únavou či výrazným znížením kvality života.