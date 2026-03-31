AKTUÁLNE Tvrdá rana pre Borisa Kollára: Musí sa ospravedlniť Jánovi Čurillovi a zaplatiť mu 50-tisíc eur!

BRATISLAVA - Je rozhodnuté. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár sa má ospravedlniť niekdajšiemu vyšetrovateľovi NAKA Jánovi Čurillovi za výroky o „čurillovskej mafii“ a zaplatiť odškodné 50-tisíc eur.
Rozhodol o tom krajský súd v Bratislave, ktorý potvrdil v plnej miere minuloročné prvostupňové rozhodnutie Mestského súdu Bratislava IV. Rozhodnutie je konečné a už sa nedá voči nemu odvolať. Informuje o tom Denník N.
Kollár podľa súdu neoprávnene zasiahol do osobnostných práv Jána Čurillu. Bývalý šéf parlamentu tým, že označil Čurillu za mafiána „vystúpil z medze svojej pôsobnosti“, „uchýlil sa k neprípustnému zjednodušeniu“. Podľa súdu nesmel policajta spájať so spáchaním trestnej činnosti a porušil prezumpciu neviny.
Kollár by sa mal ospravedlniť Čurillovi statusom na scoiálnej sieti Facebook, ale aj platenou tlačovou správou v jednej z tlačových agentúr. Zaplatiť mu má aj odškodné 50-tisíc eur, Čurila v obžalobe pôvodne žiadal až 100-tisíc eur.
Čurilla zažaloval Kollára ešte na jeseň 2021, keď bola jeho Sme rodina súčasťou exekutívy a samotný Kollár bol predsedom parlamentu.
Boris Kollár na súd v utorok neprišiel, rozsudok si vypočul iba Čurilla.