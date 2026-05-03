Tragédia v Keni: Záplavy a zosuvy pôdy si vyžiadali najmenej 18 obetí

NAIROBI - Pri záplavách a zosuvoch pôdy spôsobených dlhodobými silnými dažďami v Keni zomrelo najmenej 18 ľudí. Informovala o tom dnes podľa agentúry Reuters kenská polícia.
"Polícia potvrdila stratu 18 ľudských životov v dôsledku týchto incidentov. To podčiarkuje veľké nebezpečenstvo, ktoré terajšie poveternostné podmienky predstavujú," cituje Reuters z policajného vyhlásenia.
V Keni teraz vrcholí obdobie dažďov, ktoré trvá od marca do mája. Nepriaznivé poveternostné podmienky v tejto východoafrickej krajine spôsobili tiež veľké škody na infraštruktúre. V niektorých oblastiach narušili dopravu a donútili mnoho ľudí opustiť svoje domovy.