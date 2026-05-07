Lupič chcel prepadnúť čerpaciu stanicu v Spišskej Novej Vsi: Polícia ho chytila

Spišská Nová Ves 7. mája (TASR) - Lupič chcel v Spišskej Novej Vsi prepadnúť čerpaciu stanicu, skončil však v rukách polície. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová informovala, že incident sa stal v utorok (5. 5.) ráno.
„Muž vošiel do priestorov jednej z čerpacích staníc v Spišskej Novej Vsi so zahalenou hlavou a kapucňou a žiadal od zamestnanca všetku hotovosť. Keď pracovník pumpy zareagoval otázkou ‚a ak nie?‘, páchateľ mu dal jasne najavo, že svoje požiadavky myslí vážne. Vyhrnul si mikinu a ukázal mu časť noža ukrytého v nohaviciach,“ priblížila hovorkyňa s tým, že situácia sa odohrávala krátko po 8.00 h ráno. Zamestnanec čerpacej stanice si zachoval duchaprítomnosť a zatiaľ čo jeho kolegyňa kontaktovala políciu, do prevádzky vošiel ďalší zákazník. „Páchateľ sa zrazu otočil a z miesta odišiel bez koristi. Na mieste nedošlo k žiadnym zraneniam osôb. Incident však vyvolal obavy a strach,“ dodala Illésová.
Spišskonovoveskí policajti a kriminalisti okamžite rozbehli intenzívne pátranie. Vďaka rýchlemu zásahu, operatívnej práci a získaným informáciám sa im v krátkom čase podarilo podozrivého stotožniť a následne zadržať. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi vzniesol voči 23-ročnému mužovi zo Spišskej Novej Vsi obvinenie pre zločin lúpeže. Zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
„Aj tento prípad ukazuje, že rýchla reakcia zamestnancov, pohotové privolanie polície a profesionálna práca, rýchlosť a miestna a osobná znalosť policajtov, môžu výrazne prispieť k rýchlemu objasneniu závažnej trestnej činnosti,“ uzavrela Illésová.