Trump šokoval vyhlásením: Irán mu vraj dal dôležitý sľub! Blíži sa koniec vojny?

Prezident USA Donald Trump.
WASHINGTON - Irán sa zaviazal, že nebude mať jadrové zbrane. Dnes to novinárom v Bielom dome povedal americký prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že rokovania s Teheránom pokračujú veľmi dobre a že dohoda je možná.

"Je to veľmi jednoduché. Irán nesmie mať jadrovú zbraň," povedal Trump. "A nebude mať. Okrem iného s tým súhlasili," uviedol.

Z Trumpovho vyhlásenia nie je jasné, či Irán takýto záväzok urobil teraz, keď diplomatické spojenie medzi Teheránom a Washingtonom sprostredkuje Pakistan. Irán však v minulosti opakovane tvrdil, že jeho nukleárny program je výlučne mierový, hoci obohacoval urán na hodnoty blízke tomu, ktoré by umožnili aj jeho vojenské využitie.

Trump v poslednom čase často hovorí o iránskej ochote vyjednávať a uzavrieť dohodu, zároveň islamskej republike hrozí bombardovaním, ak dojednanie odmietne. "Za posledných 24 hodín sme mali veľmi dobré rozhovory a je dobre možné, že uzavrieme dohodu," povedal dnes podľa AFP novinárom v Bielom dome.

Vojnu proti Iránu začali Spojené štáty spolu s Izraelom s deklarovaným cieľom zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane. Boje teraz prerušilo prímerie, počas ktorého sa znepriatelené strany snažia dohodnúť na mierovej dohode. K hlavným sporným bodom patrí iránsky jadrový program a obnova prevádzky v Hormuzskom prielive, kde je námorná preprava fakticky zastavená od začiatku marca, čo má vplyv na ceny ropy a palív na celom svete.

