Slovensko by sa pri čerpaní eurofondov malo inšpirovať Poľskom, uviedol Majerský

BRUSEL - Slovensko by sa pri čerpaní eurofondov malo inšpirovať Poľskom. Uviedol to vo štvrtok predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský v Bruseli v rámci májového zasadnutia Výboru regiónov.
Majerský pripomenul, že v pléne Výboru regiónov sa rokovalo aj o programe „Líder“, ktorý zahŕňa miestne akčné skupiny. Tie sú v Prešovskom kraji, podľa jeho slov, na Spiši, Šariši aj na Zemplíne, zoskupené zväčša okolo okresných miest. Tvoria infraštruktúrne projekty, ale aj napríklad kultúrne a komunitné podujatia. Vedia byť súdržné a pomáhať si navzájom pri tvorbe rôznych politík.
Upozornil, že Prešovský kraj je na 95 % vidieckym regiónom, čo znamená, že využitie miestnych akčných skupín je najmä v agropolitike. „Potrebujeme dosiahnuť, aby miestne akčné skupiny opätovne získali svoje štatúty, na základe ktorých by boli financované a vedeli by čerpať finančné prostriedky na projekty, ktoré majú pripravené. Pre nás je dôležité, aby mali menej byrokracie,“ dodal.
Upozornil, že nové programové obdobie (2028 - 2034) bude zahŕňať dôležité míľniky, ktoré chce Prešovský kraj realizovať. „Aj na stretnutí našej delegácie zo Slovenska vo Výbore regiónov upozorňujem na príklad Poľska. Tam je až 44 percent eurofondov na regiónoch. Samotné vojvodstvá si vypisujú, vyhlasujú výzvy, majú svoje riadiace aj sprostredkovateľské orgány. Toto chceme dosiahnuť aj na Slovensku. Za najväčší kraj môžem povedať, že sa toho nebojíme. Ak by ostatné regióny mali obavy, my by sme pokojne išli aj do pilotného programu, čiže mať v rukách nástroj na to, aby sme čím skôr doručili eurofondy ľuďom do regiónu. Ľudia to chcú a my vieme ako na to,“ opísal situáciu.
Zdôraznil, že v tejto veci kraj komunikuje s najvyššími ústavnými činiteľmi, s ministerstvami, najmä s ministerstvom regionálneho rozvoja, ale aj na stretnutiach združenia SK8 a so všetkými zainteresovanými stranami.
„Je veľmi dôležité, aby sme nemuseli konať na konci programového obdobia, keď nemáme vyčerpané eurofondy. Slovensko malo štyrikrát možnosť čerpať eurofondy. Prvé programové obdobie bola iba polovička eurofondov, potom tie ďalšie tri už boli naplno, ale nikdy sme nevyčerpali plnú sumu,“ vysvetlil.
Dodal, že Poliaci sú príkladom toho, že to vedia urobiť v plnej sume a včas, čo pomáha ekonomike krajiny. Majerský uviedol, že na Slovensku je ekonomický rast na úrovni 0,5 % a tvrdí, že bez eurofondov by sme boli na nule a možno aj v zápornom čísle. „Česi a Poliaci majú dve až tri percentá hospodárskeho rastu. Výrazná suma oproti tomu, ako je to u nás. Keď si zoberieme, že eurofondy tvoria na Slovensku približne 80 percent verejných investícií, tak to je fakt závažná suma, ktorá pomáha rastu,“ skonštatoval. Pripomenul tiež, že veľká časť eurofondov sa vracia späť do štátneho rozpočtu v podobe daní a odvodov.