Splnomocnenkyňa vlády pritvrdzuje: Štát má plné právo v zákonnej forme kontrolovať verejné peniaze mimovládok

BRATISLAVA - Už dva roky pôsobí ako poradný orgán vlády a komunikačný most medzi občianskou spoločnosťou a vládnym kabinetom a bez jej pričinenia by viaceré legislatívne, ale aj finančné mechanizmy stagnovali. Reč je o splnomocnenkyni vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simone Zacharovej. Tá v rozhovore popísala viaceré kľúčové body a aj trecie plochy pri problematike mimovládneho sektora ale aj pri momentoch, kedy štát neodškriepiteľne musí reagovať na rôzne krízové scenáre, ktorých je navôkol neúrekom.
Ako by ste popísali vaše priority a agendu vašej práce?
- Úrad splnomocnenca tento rok oslavuje už svoje 15. výročie vzniku. Úrad je súčasťou výkonnej moci. Zodpovedám sa ako vláde, tak aj premiérovi. Vykonávam prácu v súlade s programovým vyhlásením vlády a so štatútom úradu. Moja agenda stojí na troch veciach - odborné partnerstvo, transparentnosť a výsledky v praxi. Ak ide o partnerstvo, tak hovorím o spolupráci štátu, samospráv a mimovládnych neziskových organizácii. V prípade transparentnosti je to o nastavovaní legislatívy a odborných odporúčaniach, ktoré vypracovávame pre vládu a ktoré rámcujú pohyb a život mimovládnych organizácií. Výsledky v praxi hovoria zas o tom, že napríklad úrad splnomocnenca manažuje štyri národné projekty v hodnote 30 miliónov eur. Z toho vyplývajú verejné politiky, ktoré tvoríme a ponúkame krajine a vláde.
Ak ide o posilnenie vzájomnej dôvery, ktoré opatrenia považujete v tomto prípade za kľúčové?
- Tie najdôležitejšie sú samozrejme dobre nastavená legislatíva, otvorené a zrozumiteľné pravidlá. Ak organizácia, ktorá prijíma verejné prostriedky a zapája sa do tvorby verejnej politiky, jednoducho musí znášať zákonnú úroveň kontroly od štátu. Každý, kto pracuje s verejnými prostriedkami, tak sa musí zodpovedať štátu a byť súčasťou kontrolnej agendy. Štát si musí chrániť svoje verejné financie, pretože ide o peniaze daňových poplatníkov.
V zákonnej a ústavnej miere kontrola je na mieste. Nie je to žiadny útok na občiansku spoločnosť ani organizácie. Náš úrad realizuje spomínané štyri veľké projekty. Celým zmyslom je prepájať štát, samosprávy, všetkých ľudí a dobrovoľníkov. Neskôr sa vďaka týmto prepojeniam tvorí verejná politika, ktorá slúži vlastne každému jednému človeku v krajine. Je potrebné, aby spomínané partnerstvo bolo nastavené a aby bolo prehľadné a priehľadné.
V rozhovore sa tiež dozviete:
- Ako sa Zacharová díva na kauzu pochybného účtovania v organizácii Projekt Fórum Marty Šimečkovej
- Prečo je podľa splnomocnenkyňe kľúčové vykonávať aktívnu prácu v teréne
- Prečo je mimovládny sektor nenahraditeľný a ako z jeho skúseností môže štát profitovať
- Ako štát koordinuje potravinovú pomoc a prečo je to práve v týchto dňoch nevyhnutné a čoraz aktuálnejšie