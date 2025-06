Kiskova dcéra si prešla hodinami HRÔZY: Prezidentovmu vnukovi po páde praskla lebka, príbeh ako verejné varovanie!

Dcéra Andreja Kisku s partnerom Michaelom Schusterom prežili dramatické chvíle. (Zdroj: Instagram/natalia.kiskova)

VIEDEŇ - Sú to chvíle, ktoré sa akoby z nočných mor plížia ku každej prvorodičke a neskúsenej matke, no napriek tomu sa niekedy premenia na desivú realitu. Pád niekoľkotýždňového bábätka je vždy nepríjemnou skúsenosťou pre každého rodiča. Napriek tomu, že ide spravidla o mimoriadne vážny stav, je dôležité si zachovať chladnú hlavu, čo sa nie vždy dá. Skúsenosť s touto nepríjemnou a pre matku desivou záležitosťou má, žiaľ, aj dcéra prezidenta Andreja Kisku Natália. Vnuk bývalej hlavy štátu Theo si vážne poranil lebku, ktorá mu dokonca praskla a rodičia tak museli bleskurýchle konať.

Natália Kisková si celým zážitkom prešla aj so svojím partnerom Michaelom Schusterom. Svoj príbeh zdieľala na sociálnej sieti spolu s fotografiami. "Pred tromi mesiacmi, keď mal Theo len 7 týždňov, spadol. Praskla mu lebka," začala priamo Natália Kisková, ktorá pritom svoj uzlíček šťastia privítala na tomto svete koncom roka 2024.

Čas plynul veľmi pomaly

Všetko sa udialo, keď Natália synčeka vyzliekala z nosiča. "Jednu chvíľu som ho držala, v ďalšej mi však z rúk vykĺzol. Boli sme v Česku s priateľmi. Cesta do nemocnice trvala dvadsať minút, ale pripadalo nám to ako večnosť. Čakanie na vyšetrenie z CT-čka - neznesiteľné," popisovala hodiny hrôzy matka, ktorá dodala, že synčekova hlava bola dvojnásobne zväčšená.

(Zdroj: Instagram/natalia.kiskova)

Dramatická cesta autom

"Celú cestu autom som ho držala v náručí a cez slzy kričala na Michaela: „Prepáč. Kvôli mne sa zranilo naše bábätko. Odpusť mi, prosím."," pokračovala Schuster Kisková, ktorá sa celý zážitok rozhodla v mene ponaučenia pre všetkých rodičov zdieľať s fotkami verejne.

Kameň zo srdca jej spadol až o niekoľko hodín neskôr, kedy bolo krvácanie vyhodnotené len ako vonkajšie. "Theo tak bude v poriadku. Dnes sme boli na kontrolnej návšteve u neurológa. Theo je zdravý, šťastný chlapček. Ako by povedal Jespi — sme šťastné kačičky," povedala neuveriteľne šťastná Natália Schuster Kisková.

(Zdroj: Instagram/natalia.kiskova)

Cítila som neuveriteľnú hanbu, priznala po čase Schuster Kisková

"Prečo to zdieľam?" spýtala sa verejne dcéra bývalého prezidenta. "Pretože na chvíľu som cítila hlboký pocit hanby. Ale hanba nemohla zostať. Ako povedal Michael, jediný, kto za to mohol, bola gravitácia. Nehody sa stávajú. Život sa deje. A dôležité je, ako na to zareagujeme," dodala.

Tá prispela aj fotkou nemocničnej stravy.

(Zdroj: Instagram/natalia.kiskova)

Dvojica mala po tomto šokujúcom zážitku podľa ich slov neuveriteľnú oporu v podobe mamy, brata, švagrinej, otca (Andreja Kisku, pozn. red.) a ďalších. "Nikto ma neobviňoval. Ani na sekundu. To ma držalo pokope," pochvaľovala si ich prístup.

Poďakovanie Marcinkovej z SaS

"V neposlednom rade sme mali šťastie, že sme boli v Thomayerovej nemocnici v Prahe. Mohla som byť s Theom. Lily nás mohla navštíviť. Michael mohol byť s nami. Aj na jednotke intenzívnej starostlivosti sme mohli byť rodina. Prajem si, aby to bola norma všade," napísala Schuster Kisková, ktorá sa zároveň poslankyni Vladimíre Marcinkovej z SaS poďakovala za presadenie novely v parlamente, podľa ktorej budú môcť byť deti počas hospitalizácie spolu s rodičmi.

"Takže áno — nehody sa stávajú. Jediné, čo naozaj môžeme ovplyvniť, je to, ako sa postavíme k tomu, čo nám život prinesie. S oporou. S láskou. S odvahou. S uzdravovaním," uzavrela Schuster Kisková.

(Zdroj: Instagram/natalia.kiskova)