Tunel Višňové sa uzatvára na dva týždne: Dopravu presmerujú cez Strečno

VIŠŇOVÉ - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzatvorila v pondelok po 8.00 h jednu z dvoch tunelových rúr (smer Košice) v diaľničnom tuneli Višňové a začala tak jeho jarnú údržbu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie o 19.00 h. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka z diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala presmerovaná na cestu I/18 cez Strečniansku úžinu.
Podľa slov generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka sa na údržbe bude podieľať okolo 70 ťažkých mechanizmov a 130 - 150 pracovníkov. Počas údržbových prác diaľničiari očistia takmer 150.000 štvorcových metrov ostenia a prepláchnu vyše 110.000 štvorcových metrov vozovky. Špeciálne časovo náročné bude vyčistenie 66 kilometrov drenážnych rúr, ktoré zabezpečujú odvádzanie horninovej vody.
Kontrola technológií a tisícov zariadení
Očistením, kontrolami, profylaktickými prehliadkami a skúškami prejde aj celá technológia tunela. Preverí sa fungovanie 500 hlásičov požiarov, 400 kamier, 120 SOS výklenkov a 100 premenných dopravných značiek, Prekontroluje sa fungovanie viac ako 3000 kusov osvetlenia a komplexnou kontrolou prejde 150 zariadení vetrania.
Uzáveru tunela Višňové NDS skoordinovala so sanačnými prácami zosuvu na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Počas uzávery tunela na obchádzkovej trase budú zastavené všetky stavebné práce a dopravu nebude obmedzovať žiadny pohyb stavbárov ani strojov.