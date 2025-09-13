Banky prichádzajú s výraznou zmenou: Číslo účtu vám už pri platbe stačiť nebude! Chcú aj ďalší údaj

BRATISLAVA – Banky prichádzajú s veľkou novinkou. Po novom vám už nebude na posielanie peňazí stačiť poznať číslo účtu príjemcu. Fungovať bude aj druhostupňové overenie.
Zavedenie druhostupňovej kontroly platobných údajov si vyžiadali množiace sa podvody, ale aj ustavičné omyly pri prepisovaní dlhých čísel účtov. Okrem čísla účtu osoby, ktorej budete peniaze posielať, budeme musieť zadať aj jeho meno. Na zmeny, ktoré majú začať platiť už o tri týždne, teda začiatkom októbra, upozornil portál tvnoviny.sk.
„Hneď ako ho napíše, banka odosielateľa aj banka prijímateľa overia, či ide o majiteľa zadaného účtu,“ uviedla hovorkyňa ČSOB Zuzana Fečová. Celý tento proces by mal prebehnúť v reálnom čase v priebehu sekundy.
Ako uviedla hovorkyňa Tatra banky Simony Miklošovičová, na diakritike ani na veľkých písmenách nebude záležať. Podobne sa vyjadril aj hovorca VÚB banky Dominik Míša. „Nie je potrebná 100-percentná zhoda s uložením mena klienta, algoritmus posúdi úroveň rozdielu a na základe úrovne zhody, ktorú nájde, pošle výsledok. Ten môže obsahovať aj hodnotu Close match,“ uviedol.
Banky však očakávajú problémy pri platbách bytovým spoločenstvám, operátorom či energetickým podnikom. Nie vždy sa totiž zaužívaná komerčná skratka zhoduje s oficiálnym obchodným názvom.
Pri trvalých príkazoch budú banky meno prijímateľa overovať len pri nových zadaniach. Napriek tomu odporúčajú, aby si klienti aktualizovali údaje aj na starých trvalých príkazoch. „Určite odporúčame upraviť trvalé príkazy a inkasá. V závislosti od toho, ako prísne sa pristúpi ku kontrole došlých platieb, môžu sa prevody bez správneho mena zamietať,“ uviedol Míša.