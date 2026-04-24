Odvolací súd potvrdil nezákonnosť odvolania bývalého riaditeľa AVF Badača

BRATISLAVA - Výpoveď bývalému riaditeľovi Audiovizuálneho fondu (AVF) Petrovi Badačovi z augusta 2023 je neplatná. Krajský súd v Bratislave potvrdil predchádzajúci verdikt Mestského súdu Bratislava IV. Vyplýva to z rozhodnutia krajského súdu. Rozhodnutie potvrdil aj samotný Badač, ktorý je v spore žalujúcou stranou. AVF zvažuje vo veci ďalší postup, nevylučuje však ani snahu dohodnúť sa s Badačom.
Súd dal za pravdu Badačovi
Odvolací súd potvrdil správnosť záverov nižšej súdnej inštancie, podľa ktorých AVF nevyužil možnosť riešiť otázku ukončenia pracovného pomeru primeraným spôsobom, ale pristúpil k jeho zjavne nedôvodnému okamžitému skončeniu. Badač v reakcii na rozhodnutie trvá na svojom predchádzajúcom tvrdení, že konanie AVF bolo účelové s cieľom zbaviť sa ho potom, čo upozornil na zlú finančnú situáciu fondu a nedostatočný manažment financií a záväzkov. „Budem sa domáhať náhrady mzdy za obdobie, počas ktorého som nemohol vykonávať funkciu riaditeľa AVF,“ potvrdil Badač. Upozornil tiež, že stále beží súdny spor, v ktorom sa domáha zrušenia uznesenia rady, v ktorom skonštatovala jeho porušenie zákona o AVF a na základe ktorého ho potom odvolala.
AVF v reakcii na rozsudok uviedol, že zvažuje ďalší postup v rámci platnej legislatívy a je v kontakte s Badačovou právnou zástupkyňou. „Fond nevylučuje ani možnosť dohody,“ informovali zo sekretariátu AVF.
Dôvody odvolania riaditeľa
Rada AVF odvolala Badača z funkcie riaditeľa 4. augusta 2023, dôvodom mali byť zistenia dozornej komisie fondu konštatujúce zo strany riaditeľa porušenia zákona i vnútorných smerníc fondu. Pochybenia sa mali týkať zmluvy medzi AVF a Slovenským filmovým ústavom či nedodržania lehoty pre doručenie návrhu zmluvy o poskytnutie schváleného príspevku žiadateľom, Badač sa mal tiež dopustiť porušenia etického kódexu i nehospodárneho využitia prostriedkov fondu počas svojej pracovnej cesty.
Badač všetky obvinenia rozporoval, za iniciatívou smerujúcou k jeho odvolaniu videl animozitu časti Rady AVF voči svojej osobe, prejavujúcu sa v napätej komunikácii a nesúlade pri stanovení priorít fondu.