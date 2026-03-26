Štvrtok26. marec 2026, meniny má Emanuel, zajtra Alena

Hrozba pre milióny detí? Európska komisia vyšetruje Snapchat: V hre je miliardová pokuta aj zákaz

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Európska komisia (EK) začala vyšetrovať, či sociálna sieť Snapchat na základe legislatívy Európskej únie poskytuje deťom a mladým ľudom dostatočnú ochranu v online priestore, informuje TASR podľa správy agentúr AFP a DPA.

Táto americká aplikácia na odosielanie správ má mesačne približne 97 miliónov aktívnych užívateľov v 27-člennej EÚ a je značne populárna medzi tínedžermi a mladými dospelými. Európska komisia uviedla, že zisťuje, či Snapchat porušil pravidlá digitálneho obsahu tým, že „vystavil maloletých pokusom o grooming“, ako aj informáciám o predaji nelegálnych produktov, ako sú napríklad drogy. Grooming znamená zámerné nadväzovanie dôverného vzťahu s dieťaťom, často práve v online priestore, s cieľom zmanipulovať ho a následne sexuálne zneužiť.

Toto vyšetrovanie je prvým prípadom Snapchatu v rámci zákona EÚ o digitálnych službách (DSA), ktorý sa stal cieľom kritiky zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Spoločnosť Snapchat uviedla, že bezpečnosť a blaho jej používateľov sú pre ňu „najvyššou prioritou“. „Pri vývoji online rizík tieto záruky neustále prehodnocujeme, posilňujeme a investujeme do nich,“ uviedol jej hovorca. „Doteraz sme s komisiou plne spolupracovali – proaktívne, transparentne a v dobrej viere sme splnili vysoké bezpečnostné štandardy DSA – a budeme v tom pokračovať,“ dodal.

Päť kľúčových oblastí vyšetrovania

Eurokomisia uviedla, že jej rozsiahle vyšetrovanie sa zameria na päť oblastí, aby zistila, či Snapchat skutočne zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti, súkromia a ochrany detí v online priestore. Aplikácia je určená pre používateľov vo veku od 13 rokov, EÚ má však podozrenie, že nemá zavedené dostatočné opatrenia na to, aby zabránila prístupu aj mladším deťom.

Ďalšou obavou je to, že Snapchat „dostatočne nechráni“ deti pred kontaktovaním používateľmi, ktorí sa ich snažia sexuálne zneužiť alebo nalákať na trestnú činnosť, napríklad tým, že umožňuje dospelým predstierať, že sú maloletí. EÚ má tiež podozrenie, že predvolené nastavenia Snapchatu neposkytujú deťom „dostatočné“ súkromie a že nástroje platformy sú neúčinné pri bránení maloletým v tom, aby videli predaj vekovo obmedzených položiek, ako sú vaporizéry a alkohol.

Vyšetrovanie EK sa zameria aj na mechanizmy Snapchatu na oznamovanie nelegálneho obsahu, ktoré podľa komisie nie sú ľahko dostupné, ani užívateľsky ústretové. Táto sociálna sieť patrí medzi vyše 20 veľmi veľkých online platforiem, ktoré musia dodržiavať prísnejšie pravidlá zákona DSA, inak im hrozia pokuty. Tie môžu dosiahnuť až šesť percent ich globálneho obratu, alebo v prípade závažných a opakovaných porušení dokonca zákaz.

Viac o téme: DetiOchrana SnapchatEurópska únia (EÚ)
Nahlásiť chybu

