Jazdil ako totálny blázon: Vodič luxusného aute si robil na ceste, čo chcel! Jeho počíňanie zachytili kamery

BRATISLAVA - Jazdil bez smeroviek, nerešpektoval prikázaný smer jazdy, prešiel do protismeru, nedal prednosť a ohrozil chodcov. A to stále nie je všetko. Vodič na bratislavských cestách predviedol arogantnú a nebezpečnú jazdu. Mal však smolu, jeho počíňanie zachytili kamery na inom aute.

Policajti v Bratislave prijali v priebehu uplynulých dní oznámenie o dopravnom priestupku, ktoré im adresoval všímavý občan a zároveň vodič vozidla zn. TESLA. "Vodič vozidla zn. VOLVO počas jazdy po Karadžičovej ulici odbočil bez použitia znamenia o zmene smeru jazdy do odbočovacieho jazdného smeru, kde nerešpektoval prikázaný smer jazdy vľavo, pokračoval v jazde priamo križovatkou v protismernej časti vozovky, kde v predmetnej križovatke nedal prednosť a ohrozil chodcov, idúcich po riadne vyznačenom priechode pre chodcov," uviedla polícia. 

Následne prešiel križovatkou a pokračoval v jazde v protismernej časti vozovky, za ktorou prešiel vyšrafovanou plochou a dvojitou plnou stredovou deliacou čiarou oddeľujúcou jazdné pruhy.

"Dopravní policajti v rámci objasňovania tohto priestupku vykonali potrebné úkony v zmysle zákona a vodičovi bol za viacnásobné a závažné porušenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zadržaný vodičský preukaz a bude prejednaný príslušným správnym orgánom," odkázali policajti. Vodičovi hrozí uloženie sankcie vo výške do 300 eur a uloženie zákazu činnosti až na 2 roky.

"V súvislosti s týmto prípadom opätovne apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali ustanovenia zákona o cestnej premávke a správali sa zodpovedne a ohľaduplne voči ostatným účastníkom cestnej premávky. Rovnako pripomíname aj nasledovné: ak chcete riešiť dopravné priestupky, choďte so všetkými dôkazmi na políciu, vaše oficiálne svedectvo je nevyhnutné," dodali. 

