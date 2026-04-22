NR SR po technickom kolapse opäť rokuje: V katastri končia voľne dostupné údaje, pozrite sa na zmeny

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR po technických problémoch od stredajšieho rána začala popoludní už rokovať v rámci šiesteho dňa aktuálnej 49. schôdze. Poslanci sa aktuálne venujú termínovanému vládnemu návrhu novely zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Novelu odôvodnil šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD). Do katastrálneho zákona sa má zaviesť k určitým druhom osobných údajov evidovaných v katastri, zverejneným na katastrálnych portáloch, povinná autentifikácia, respektíve registrácia. Údaje z tejto autentifikácie, respektíve registrácie budú môcť byť použité pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.
Po prerokovaní novely katastrálneho zákona má nasledovať vládny návrh novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.