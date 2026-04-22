Streda22. apríl 2026, meniny má Slavomír, zajtra Vojtech

Zelená pre nové plány: Vládny kabinet dnes schválil strategické dohody aj pomoc pre slovenské podniky

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč a minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker prichádzajú na rokovanie vlády SR.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč a minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker prichádzajú na rokovanie vlády SR. (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Kabinet schválil viaceré návrhy dohody na svojom stredajšom rokovaní.

archívne video

Tlačová konferencia ministra Takáča k aktuálnym témam (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

S Azerbajdžanom uzavrie dohodu o výmene a ochrane utajovaných skutočností

Slovensko plánuje uzavrieť s Azerbajdžanskou republikou medzivládnu dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností. Kabinet schválil návrh dohody na svojom stredajšom rokovaní. „Uzavretie dohody bude benefitom pre Slovenskú republiku, keďže dôjde k zefektívneniu spolupráce v oblasti ochrany utajovaných skutočností a slovenské subjekty tak budú môcť participovať na utajovaných kontraktoch na území Azerbajdžanskej republiky,“ vysvetlil Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), ktorý uzavretie dohody inicioval.

Vysvetlil ďalej, že dohoda upravuje podmienky, za akých je možné oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ako aj náležitosti ich označovania, zaobchádzania s utajovanými skutočnosťami a výmeny utajovaných skutočností, spolupráce príslušných bezpečnostných orgánov a porušenia bezpečnosti.

Uplatňovanie úľavy pre energeticky náročné podniky by sa malo zabezpečiť

Uplatňovanie úľavy pre energeticky náročné podniky na obdobie po obnovení činnosti by sa malo zabezpečiť. Vyplýva to návrhu novely nariadenia z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR o výške ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny pre Národný jadrový fond (NJF), ktorý v stredu schválil na svoje schôdzi vládny kabinet.

„Návrhom nariadenia vlády sa dopĺňajú ustanovenia pre uplatňovanie úľavy z efektívnej sadzby odvodu do NJF pre oprávnené odvetvia, ak ich činnosť bola v priebehu posledných troch kalendárnych rokov prerušená dlhšie ako jeden kalendárny rok. V takom prípade sa použijú parametre za jeden z dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom došlo k prerušeniu ich činnosti,“ spresnil rezort hospodárstva v dôvodovej správe.

„Cieľom návrhu nariadenia vlády je tak zabezpečenie uplatňovania úľavy pre energeticky náročné podniky na obdobie po obnovení činnosti. Návrh nariadenia tým reaguje na situáciu v priemyselných odvetviach na Slovensku, ktoré zápasia s problémami a je snaha oživiť ich produkciu,“ priblížilo MH SR.

Jeden zo zdrojov NJF predstavuje transfer z výdavkového rozpočtového účtu MH SR, uhrádzaný ako odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na krytie historického dlhu. Tento odvod je súčasťou ceny elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny.

Vláda schválila návrh aktualizácie odškodnenia pri vlaňajších nehodách vlakov

Vláda v stredu schválila návrh aktualizácie odškodnenia poškodených pri železničných dopravných nehodách pri Jablonove nad Turňou a Pezinku vlani v októbri a novembri. Potrebné bolo totiž spresniť spôsob overenia a identifikovania najvyššieho poškodenia na zdraví. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) predložil uvedený návrh na vládu po konzultácii s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. Výška odškodného pre poškodeného cestujúceho, ktorá sa odvíja od najvyššieho identifikovaného poškodenia na zdraví, sa nemení. Súčinnosť MZ je nevyhnutná pri overovaní splnenia podmienok a určení kategórie poškodenia na zdraví poškodených ošetrených v subjektoch v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Podľa uznesenia vlády to má zabezpečiť do 31. júla.

Aktualizácia odškodnenia má zohľadniť medicínsku realitu oneskoreného nástupu prejavu niektorých poranení, ktoré sa typicky prejavujú najmä v období do siedmich dní od nehody. Tiež má umožniť spravodlivé posúdenie oprávnenosti aj u tých osôb, ktoré vyhľadali zdravotnú starostlivosť po nehode, a upraviť termíny na splnenie niektorých úloh v uznesení vlády SR o odškodnení poškodených z 12. novembra 2025.

„Výška odškodného pre poškodeného cestujúceho sa odvíja od najvyššieho identifikovaného poškodenia na zdraví pri zohľadnení medicínskej reality, teda že medzi vznikom zranenia a vyšetrením nesmelo prejsť viac ako sedem dní,“ vyplýva z materiálu.

Výška odškodného pri ľahkom zranení s preukázaným potvrdením o ošetrení (zelení) je 3000 eur, pri stredne ťažkom zranení (pacienti s odloženou zdravotnou starostlivosťou - žltí) je 10.000 eur a pri ťažkom zranenie (pacienti vyžadujúci neodkladnú zdravotnú starostlivosť - červení) je 20.000.

Poškodených cestujúcich odškodňuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), pričom základným dokumentom na kategorizáciu poškodenia na zdraví cestujúcich je evidenčný list vytriedených osôb Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR z miesta železničnej nehody.

ZSSK pri odškodňovaní zistila, že po prevezení poškodeného do zdravotníckeho zariadenia a po posúdení jeho zdravotného stavu došlo k zmene kategórie poškodenia na zdraví určeného v triážnom zozname (OSZZS). Poškodení zároveň neboli v čase záchranného zásahu na mieste nehody identifikovaní ako pacienti vyžadujúci okamžité ošetrenie, avšak neskôr vyhľadali zdravotnú starostlivosť, pričom zdravotnícke zariadenie identifikovalo ich zdravotné poškodenie v príčinnej súvislosti s predmetnými nehodami.

Vláda si v Liptovskom Mikuláši pripomenie 81. výročie víťazstva nad fašizmom

Vláda si 10. mája v Liptovskom Mikuláši pripomenie 81. výročie víťazstva nad fašizmom. Návrh na organizačné zabezpečenie osláv schválila na zasadnutí v stredu. Hlavným organizátorom osláv je Ministerstvo obrany SR, spoluorganizátori budú ministerstvo vnútra a rezort zdravotníctva.

Oslavy sa začnú 10. mája o 11.00 h pietnym kladením vencov pri Pamätníku a vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši. Podujatie bude pokračovať na Akadémii Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika slávnostným programom s príhovormi hostí. Budú tam aj statické a dynamické ukážky vojenskej techniky, slávnostná vojenská prísaha, prezentácia klubov vojenskej histórie, kultúrny a sprievodný program.

„Pripomínaním si tejto významnej historickej udalosti vzdávame česť tisícom Slovákov a príslušníkom národností žijúcich na území Slovenska, ktorí sa počas druhej svetovej vojny zapojili do bojov proti nacistickému Nemecku a jeho satelitom, a to nielen v československých vojenských jednotkách v zahraničí, v povstaleckej prvej československej armáde na Slovensku a v domácom partizánskom hnutí, ale aj v armádach iných štátov protifašistickej koalície či v hnutiach odporu na území okupovaných krajín,“ priblížil rezort obrany.

Viac o téme: VládaSchválenieSchôdzaRokovanie
Nahlásiť chybu

