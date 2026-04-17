Philip Morris urýchľuje odchod od cigariet

Viac ako 43 miliónov fajčiarov už prešlo na bezdymové alternatívy, Slovensko nezostáva bokom.
Transformácia tabakového priemyslu prestáva byť len vzdialenou víziou a čoraz viac sa premieta do reality. Globálny líder trhu, spoločnosť Philip Morris International (PMI) výrazne pokročila pri napĺňaní svojej vízie budúcnosti bez dymu a úplne mení svoj spôsob fungovania. Potvrdzujú to aj najnovšie údaje zo správy „Value Report 2025: Change in Motion“, ktorá mapuje vývoj firmy od roku 2019 a zároveň nastavuje rámec jej ďalšieho smerovania do roku 2030+.
Bezdymové produkty dnes generujú 41,5 percenta čistých príjmov spoločnosti, čo predstavuje približne 16,9 miliardy dolárov z celkových viac ako 40 miliárd. Takýto podiel je v kontexte odvetvia zásadný. Znamená, že nejde len jednoduché rozšírenie ponuky s cieľom získať nový zdroj príjmov, ale o napĺňanie snahy o celkovú premenu podnikania.
Ako vysvetľuje generálny riaditeľ PMI, Jacek Olczak, cieľom bolo transformovať spoločnosť tak, aby už viac nezakladala svoj úspech na výrobe a predaji cigariet. „Nešlo o jednoduchý posun v našom produktovom portfóliu – išlo o zásadné prehodnotenie nášho obchodného modelu, hodnotovej ponuky a našej úlohy v spoločnosti,“ uviedol.
Kľúčovým prvkom tejto stratégie je podľa neho prístup založený na znižovaní škôd – teda snaha umožniť čo najväčšiemu počtu dospelých fajčiarom prechod na alternatívy bez spaľovania tabaku.
„Tým, že sme znižovanie škôd umiestnili do centra našej stratégie, predefinovali sme našu hodnotovú ponuku a s ňou aj dlhodobú udržateľnosť nášho podnikania,“ konštatuje J. Olczak.
Podľa najnovších údajov, už približne 43,5 milióna dospelých fajčiarov prešlo na výrobky bez dymu, ktoré sú lepšou voľbou ako cigarety. Ponuka týchto inovácií sa pritom rozšírila na viac ako 100 trhov v rámci celého sveta, čo potvrdzuje globálny charakter tohto trendu.
Zmena je viditeľná aj na Slovensku
Na tomto trende sa podieľa aj slovenský trh, ktorý sa radí medzi dynamickejšie v regióne. Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 270 000 užívateľov z radov dospelých fajčiarov, ktorí opustili cigarety a prešli na bezdymové alternatívy.
„Bratislava patrí medzi európske metropoly s najvyšším podielom bezdymových produktov, ktorý tu dosahuje viac ako 30 percent. Inovácie, ktoré pomáhajú fajčiarom opustiť cigarety sú tu už de-facto normalizované, takže napríklad počas večernej návštevy centra hlavného mesta je niekedy ťažké stretnúť niekoho, kto ešte fajčí cigarety,“ uviedol Martin Medveď, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia s.r.o.
Firma neustále rozširuje ponuku, tak by si každý dospelý fajčiar mohol zvoliť svoju cestu od cigariet a snaží sa prinášať nové projekty, aktivity a partnerstvá, ktoré tento prechod ešte viac uľahčia.
„V posledných rokoch sme sa rozšírili o stovky špecialistov z oblastí digitalizácie, marketingu, zákazníckej podpory a nových technológií. Špeciálnu pozornosť venujeme komunikácii a edukácii v regiónoch, kde je ústup od klasického fajčenia pomalší,“ približuje M. Medveď.
„Verím, že do roku 2040 by sme mohli z cigariet na Slovensku spraviť okrajovú záležitosť. Mojou osobnou víziou je, že stretnúť fajčiara nielen v Bratislave, ale aj v ďalších kútoch Slovenska bude o desať či pätnásť rokov úplnou raritou,“ dodal M. Medveď.
Investície do výskumu menia charakter odvetvia
Spoločnosť PMI už od roku 2008 investovala viac ako 16 miliárd dolárov do výskumu a vývoja, ako i výrobných kapacít a vedeckého overovania nových produktov. Investície zahŕňajú budovanie vedeckých hodnotiacich kapacít svetovej úrovne, najmä v oblastiach predklinickej systémovej toxikológie, klinického a behaviorálneho výskumu, ako aj štúdií po uvedení na trh.
„Toto úsilie zabezpečilo, že naše bezdymové výrobky sú nielen vedecky podložené ako menej škodlivé než cigarety, ale sú zároveň dostupné, prijateľné a cenovo dostupné pre dospelých fajčiarov na celom svete,“ dodáva J. Olczak.
Transformácia bez konca
Podľa reportu „Value Report 2025: Change in Motion“ firma uzatvára prvú fázu transformácie nastavenú do roku 2025 a zároveň nastavuje nový rámec ďalšieho rozvoja do roku 2030+.
Jacek Olczak pritom upozorňuje, že firma sa nemusí transformovať „raz a pre vždy“ a už teraz sa pozerá ďalej. „Transformácia nie je projekt s definovaným koncom. Je to nepretržitý proces inovácií a prispôsobovania sa,“ uviedol.
Podľa neho sa firma musí meniť neustále – v reakcii na vývoj trhu, technologický pokrok aj rastúce očakávania spoločnosti.
Ďalší vývoj tak nemusí stáť len na urýchľovaní rastu bezdymových produktov. Firma zároveň naznačuje ambíciu hľadať nové oblasti rastu, napríklad vo využití svojich poznatkov v širšom kontexte zdravého životného štýlu a wellness.
Value Report PMI za rok 2025 je verejne dostupný na:
🌐 www.pmi.com/sustainability
Philip Morris International: Tvoríme budúcnosť bez dymu
Philip Morris International je popredná medzinárodná spoločnosť v oblasti spotrebného tovaru, ktorá aktívne pracuje na dosiahnutí bezdymovej budúcnosti a dlhodobo transformuje svoje portfólio tak, aby zahŕňalo aj produkty mimo odvetvia tabaku a nikotínu. Súčasné portfólio spoločnosti pozostáva najmä z cigariet a bezdymových produktov, vrátane produktov typu heat-not-burn, nikotínových vrecúšok a e-vapor produktov. Bezdymové produkty spoločnosti sú dostupné vo viac ako 105 krajinách a k 31. decembru 2025 a podľa odhadov PMI ich používa viac ako 43 miliónov dospelých spotrebiteľov po celom svete, z ktorých mnohí prestali fajčiť cigarety alebo výrazne znížili ich spotrebu. Bezdymový segment v roku 2025 predstavoval 41,5 % celkových čistých tržieb PMI.
Od roku 2008 spoločnosť PMI investovala viac ako 16 miliárd USD do vývoja, vedeckého overovania a komercializácie inovatívnych bezdymových produktov určených pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, s cieľom úplného ukončenia predaja cigariet. Tieto aktivity zahŕňajú vybudovanie špičkových vedeckých hodnotiacich kapacít, najmä v oblastiach preklinickej systémovej toxikológie, klinického a behaviorálneho výskumu, ako aj postmarketingových štúdií. Na základe dôkladného vedeckého hodnotenia) úplne po prvý krát povolil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) marketing produktov General snus od Swedish Match a nikotínových vrecúšok ZYN od PMI. FDA udelilo prvý krát v históriu zariadeniu IQOS a tabakovým náplniam, ako aj výrobku General snus, autorizáciu produktu s modifikovaným rizikom. Vďaka pevným základom a rozsiahlym odborným znalostiam v oblasti biovied má spoločnosť PMI dlhodobý zámer expandovať do oblasti wellness. Odkazy na „PMI“, „my“, „náš“ a „nás“ znamenajú spoločnosť Philip Morris International Inc. a jej dcérske spoločnosti. Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.pmi.com a www.pmiscience.com.
- reklamná správa -