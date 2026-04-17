ŠOKUJÚCE správy v školskom systéme: Niekto sa nabúral do EduPage, rodičia aj deti sú v strachu!

BRATISLAVA - Bratislavskou školou na Novohradskej ulici otriasol incident, ktorý rodičom aj žiakom spôsobil bezprecedentný šok. Školský informačný systém EduPage, ktorý bežne slúži na známkovanie a oznamy, zaplavili vulgárne a mimoriadne nebezpečné výhražné správy. Vrcholom drzosti útočníka bola fotografia osoby so zbraňou v ruke, ktorá sprevádzala vyhrážky útokom. Polícia je v pozore a v prípade už začala trestné stíhanie.
Streda večer sa pre rodiny detí zo Spojenej školy na Novohradskej zmenila na drámu. Do ich schránok v systéme EduPage začali chodiť správy, ktoré tam rozhodne nepatria. Podľa zistení školy sa niekto šikovne „nabúral“ do e-mailového účtu jedného zo zamestnancov a následne zneužil prístup do školskej platformy. Informovala o tom STVR.
„Včera vo večerných hodinách niekto ‚hekol‘ účet nášho kolegu cez platformu EduPage. Bol kontaktovaný administrátor, uzatvoril účet kolegu, bola kontaktovaná polícia vedením školy a zároveň sme poslali informáciu všetkým žiakom, učiteľom a rodičom, aby boli informovaní,“ opísala kritické momenty zástupkyňa riaditeľky Nadežda Pätoprstá.
Fotografia so zbraňou vyvolala paniku
Útočník neostal len pri vulgárnych slovách. Súčasťou digitálneho útoku bola aj fotografia osoby držiacej zbraň, pričom text obsahoval priame vyhrážky útokom na školu. Situácia bola natoľko vážna, že polícia okamžite prijala opatrenia. Incident sa navyše neobmedzil len na hlavné mesto – podobné správy riešilo aj vedenie jednej zo škôl v Prešove.
„Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave eviduje jeden prípad, a to v druhom bratislavskom okrese. V súvislosti s týmto prípadom začal vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci prečinu šírenia poplašnej správy,“ potvrdila hovorkyňa bratislavskej polície Silvia Šimková. Na bezpečnosť detí počas ranného príchodu do školy v Bratislave aj Prešove museli dohliadať policajné hliadky.
K celému prípadu sa vyjadril aj minister školstva Tomáš Drucker, ktorý o incidente vie, no jeho kompetencie sú v tomto smere obmedzené. Minister upozornil na fakt, že hoci EduPage používa drvivá väčšina škôl na Slovensku, štát nad ním nemá kontrolu.