SaS podáva trestné oznámenie pre podozrivý nákup hasičských áut

BRATISLAVA - Strana SaS podáva trestné oznámenie v súvislosti s podozrivým nákupom hasičských vozidiel ministerstvom vnútra. Podľa SaS existujú vážne podozrenia na porušenie zákona, nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a možnú korupčnú schému.
Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) zdôrazňuje, že boj proti korupcii je kľúčovou úlohou opozície. Podľa neho Slovensko dopláca na zlé hospodárenie vlády. Kľúčové zistenia podľa Krúpu priniesol poslanecký prieskum z 11. marca. „Objavili sme nové fakty a dôkazy. Máme konkrétnu faktúru, ktorá ukazuje, že platba za hasičské vozidlo bola uhradená inej spoločnosti než dodávateľovi. To je vážne podozrenie na porušenie zákona a možné navádzanie na podvod,“ upozornil.
SaS zároveň poukazuje na predražený nákup. „Rovnaké vozidlá sa v Českej republike nakupovali za maximálne 400.000 eur. Na Slovensku ich kupujeme za 580.000 eur. Rozdiel je obrovský a nevysvetlený,“ uviedol poslanec. Podozrenia sa podľa neho týkajú aj samotného dodávateľa. „Spoločnosť LRK Trading dlhodobo nepodávala daňové priznania. Keď napokon jedno podala, vykázaná DPH na vozidlo bola na úrovni približne 40.000 eur, čo zodpovedá cene za vozidlo 240.000 eur. Ak LRK Trading kupuje vozidlá za takú sumu a štát ich nakupuje za 580.000 eur, aj toto si žiada dôsledné prešetrenie,“ dodal. SaS očakáva, že orgány činné v trestnom konaní budú konať.