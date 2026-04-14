Poslanci odmietli návrh SaS zakotviť členstvo SR v EÚ a NATO v ústave

BRATISLAVA - Členstvo Slovenska v EÚ a NATO nebude zakotvené v Ústave SR. Návrh novely ústavy z dielne SaS nezískal v utorok dostatočnú podporu v hlasovaní v Národnej rade (NR) SR.
Poslanci odmietli aj novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorou chcela SaS umožniť prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie v príslušnom verejnom školskom obvode, aj keď v čase prihlásenia na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa nemá v danom obvode doposiaľ nahlásený trvalý pobyt. Navrhovali, aby prihlásenie dieťaťa bolo možné na základe preukázania reálneho vzťahu k nehnuteľnosti v obci spolu s čestným vyhlásením o budúcej zmene trvalého pobytu dieťaťa.
Podporu nezískal ani návrh SaS, ktorým chceli opätovne ustanoviť štátny sviatok 17. novembra - Deň boja za slobodu a demokraciu ako deň pracovného pokoja.