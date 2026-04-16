AKTUÁLNE Dopravná tragédia na juhu: DESIVÉ ZÁBERY, rútiaci sa vlak a vyhasnutý život 58-ročného vodiča!

Dopravná tragédia na juhu: DESIVÉ ZÁBERY, rútiaci sa vlak a vyhasnutý život 58-ročného vodiča!

Zábery z nehody vyzerajú desivo.
Zábery z nehody vyzerajú desivo. (Zdroj: TASR/Maroš Herc)
TASR

DUNAJSKÁ STREDA - Z dôvodu zrážky vlaku s kamiónom bola na železničnom priecestí prerušená železničná doprava v úseku Dunajská Streda - Dolný Štál. Tragická kolízia má za následok množstvo zranených a jednu obeť na živote.

VIDEO Dopravná nehoda vlaku pri Dubajskej Strede:

Smrteľná nehoda na železničnom priecestí v Dunajskej Strede (Zdroj: TASR/Maroš Herc)

Súkromný železničný dopravca Leo Express o tom informoval na sociálnej sieti.

Aktualizované 14:03

Vodič nákladného auta podľa polície nemal šancu prežiť. "Vo vlaku sa v tom čase malo viesť takmer 50 cestujúcich. 21 osôb museli po nehode záchranári ošetriť. 58-ročný vodič nákladného auta utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," napísala polícia. Pri vodičovi nákladného auta bola nariadená súdna pitva a prípad si prevzal dunajskostredský vyšetrovateľ, ktorý ho vyšetruje v súvislosti s trestným činom všeobecného ohrozenia. Na zisťovaní presných príčin tejto udalosti polícia podľa vlastných slov pracuje.

 (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Aktualizované 11:11

"Prioritne zaisťujeme bezpečnosť cestujúcich a posádky na palube. Prišlo k okamžitému privolaniu záchranných zložiek. Podľa predbežných informácií prišlo k približne 20 ľahším zraneniam spôsobeným rozbitým sklom. Jedna cestujúca má zranenie hlavy," ozrejmil hovorca dopravcu Leo Express Emil Sedlařík. Vzniknuté škody budú podľa jeho slov vyčíslené až následne. Prioritou sú aktuálne cestujúci a posádka vlaku. "Termín obnovenia dopravy zatiaľ nie je známy. Až do odvolania sme zaviedli autobusovú dopravu," dodal.

 (Zdroj: TASR/Maroš Herc)

 (Zdroj: TASR/Maroš Herc)

 (Zdroj: TASR/Maroš Herc)

Galéria: Vlaková nehoda pri Dunajskej Strede

Aktualizované 10:38

Aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR potvrdilo úmrtie jednej osoby. Zásah stále prebieha.

 
 

Aktualizované 10:26

Na mieste nehody operujú už aj policajti Trnavského kraja.

 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Aktualizované 10:01

Podľa hasičov pri tejto nehode došlo k strate jedného ľudského života. "Vo vlakovej súprave sa nachádzalo viacero osôb, pričom 21 z nich utrpelo zranenia. Vodič kamiónu nehodu, žiaľ, neprežil. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči z Hasičskej stanice Dunajská Streda a Veľký Meder, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Gabčíkovo a Orechová Potôň. Následkom zrážky došlo k vykoľajeniu vlakovej súpravy. Cesta v danom úseku je momentálne neprejazdná. Pri nehode došlo k úniku motorovej nafty, na miesto smeruje aj technický automobil EKOS," napísali hasiči na sociálnej sieti.

Tí už medzitým zverejnili aj prvé desivé zábery.

 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

„Prebieha zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy, budeme vás priebežne informovať,“ uviedol dopravca v súvislosti s mimoriadnou udalosťou na trati. Zelená vlna STVR dopĺňa, že k nehode prišlo na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Kútniky. Obchádzka vedie cez Povodskú cestu.

 
 
