ŠÚKL nariadil stiahnuť známy liek proti bolesti! Problémová je TÁTO šarža

BRATISLAVA - Z trhu sťahujú problémovú šaržu známeho lieku proti bolesti. Problémová je jedna šarža, u ktorej zistili nedostatok v kvalite lieku. Informoval o tom na svojom webe Štátny ústav pre kontrolu liečiv.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku VERAL 25 mg z trhu. Opatrenie sa vzťahuje na šaržu s číslom K51013A s dátumom exspirácie október 2026. "Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení," približuje ŠÚKL.
Dôvodom stiahnutia danej šarže lieku VERAL 25 mg, tbl ent 30x25 mg (blis.Al/PVC) je podľa ústav zistený nedostatok v kvalite lieku, prítomnosť nečistoty nad povolený limit.
Na čo sa liek používa
VERAL 25 mg je liek zo skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID), ktorý obsahuje liečivo diklofenak sodný. Používa sa pri liečbe bolesti, na zmiernenie opuchu a zápalových prejavov a zároveň pomáha znižovať horúčku.
Používa sa na krátkodobú liečbu rôznych bolestivých stavov, ako sú vyvrtnutia a bolesti kĺbov, natiahnutie a bolesti svalov, či iné poúrazové bolesti. Je vhodný aj pri bolestiach chrbta, bolestivej menštruácii, bolestiach zubov alebo pri bolesti hlavy.
"Liečba pacientov nebude ohrozená, pretože na slovenskom trhu je dostupná iná šarža daného lieku. Zároveň sú dostupné iné lieky s rovnakým liečivom v rovnakej liekovej forme. O vhodnej liečbe sa poraďte s lekárnikom alebo lekárom," konštatuje na záver ŠÚKL.