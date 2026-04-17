Rezervácia ubytovania v Trnave sa zmenila na krádež za tisíce eur: Muž si z bytu odniesol zariadenie aj spotrebiče

TRNAVA - Obvineniu zo zločinu krádeže čelí 26-ročný Kežmarčan, ktorý si mal v Trnave rezervovať krátkodobé ubytovanie a následne z bytu odcudziť zariadenie za tisíce eur. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Trnavskí kriminalisti podozrivého muža stotožnili, vyhlásili po ňom pátranie, na základe ktorého kolegovia z Liptovského Mikuláša muža obmedzili na osobnej slobode a odovzdali ho trnavským kolegom. Tí ho umiestnili do cely policajného zaistenia,“ priblížila polícia.
Obvinenie zo zločinu krádeže
Na základe dôkaznej situácie vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil 26-ročného muža z Kežmarku zo zločinu krádeže. „Obvinený muž si mal krátkodobo rezervovať ubytovanie v jednom z bytov v Trnave prostredníctvom známych internetových platforiem. Po prevzatí kľúčov však byt nevyužíval na bývanie, ale zameral sa na jeho zariadenie,“ dodala polícia.
Muž mal z bytu odcudziť viaceré elektrospotrebiče vrátane televízora, kuchynských zariadení či robotického vysávača. Okresný vyšetrovateľ podal podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov. Polícia zároveň preveruje, či sa muž nedopustil obdobnej trestnej činnosti aj v iných mestách na Slovensku alebo v zahraničí.