Slovensko varuje: Sme pripravení blokovať sankcie EÚ proti Rusku! Chceme záruky k Družbe

BRATISLAVA - Slovensko hrozí blokovaním ďalších sankcií proti Rusku, ak nedostane garancie ohľadom ropovodu Družba. Minister Juraj Blanár zároveň naznačil posun pri podpore finančnej pomoci Ukrajine.
Slovensko je pripravené blokovať prijatie pripravovaného dvadsiateho balíka sankcií Európskej únie proti Rusku za jeho agresiu voči Ukrajine, kým Bratislava nedostane záruky ohľadom obnovenia prevádzky ropovodu Družba.
Povedal to dnes slovenský minister zahraničia Juraj Blanár. Podľa neho Slovensko ale nebude proti uvoľneniu únijnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorú doteraz blokovalo Maďarsko. To po víťazstve opozičnej strany Tisza v nedeľných parlamentných voľbách čaká zmena vlády.