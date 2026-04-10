AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch áut na východe: Na mieste zasahujú všetky zložky! Úradoval alkohol

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
JASOV - Medzi Hatinami a Jasovom došlo k čelnej zrážke dvoch motorových vozidiel. Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky a hliadky Policajného zboru.
"Jeden z vodičov sa podrobil dychovej skúške s výsledkom 1,48 promile. Podľa doterajších zistení ide pravdepodobne o vinníka nehody," uviedla polícia.
Cesta je v danom úseku aktuálne prejazdná v jednom jazdnom pruhu. "Žiadame vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť, rešpektovali pokyny policajtov na mieste a uvedomili si, že alkohol za volantom môže mať tragické následky," odkázali.
