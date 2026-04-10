Piatok10. apríl 2026, meniny má Igor, zajtra Július

Polícia spravila raziu na cestách v Trnavskom kraji: Padli stovky pokút, jednu si odniesol aj chodec

Polícia kontrolovala vozidlá v rámci akcie.
Polícia kontrolovala vozidlá v rámci akcie. (Zdroj: Facebook - Polícia SR - Trnavský kraj)
TASR

GALANTA - Polícia počas dopravno-bezpečnostnej akcie v okresoch Galanta a Dunajská Streda uložila vyše 200 pokút. Zamerala sa na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Cieľom akcie bolo pozitívne ovplyvniť dopravno-bezpečnostnú situáciu a prispieť k zníženiu počtu závažných dopravných nehôd s následkami na životoch a zdraví. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Počas štvorhodinovej akcie zistili policajné hliadky Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja celkovo 222 priestupkov. Blokovú pokutu uložili 216 účastníkom cestnej premávky, pričom v jednom prípade išlo o chodca. Ďalších šesť vodičov vybavili napomenutím.

 (Zdroj: Facebook - Polícia SR - Trnavský kraj)

Najčastejším porušením bolo prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, ktoré zaznamenali v 117 prípadoch. V 31 prípadoch riešili nepoužitie bezpečnostných pásov. Mobilnému telefónu sa počas jazdy venovalo 27 vodičov a 14 vodičov jazdilo na vozidlách v nevyhovujúcom technickom stave. Policajti vykonali spolu 537 dychových skúšok na alkohol, z toho 520 u vodičov áut, päť u motorkárov a 12 u cyklistov. Pozitívny výsledok dychovej skúšky mal jeden cyklista. Zdôraznili, že cieľom podobných akcií nie je sankcionovanie, ale najmä prevencia a ochrana života a zdravia účastníkov cestnej premávky.

 
 

 

