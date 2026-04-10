Piatok10. apríl 2026, meniny má Igor, zajtra Július

Prezident vyzve opozíciu aj koalíciu k dostavbe nemocníc: PS hovorí o priorite, vládu kritizuje za prístup

Peter Pellegrini AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (2)
Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini vyzve v najbližších dňoch koaličné aj opozičné strany, aby sa podpisom zaviazali k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027 bez ohľadu na zloženie budúcej vlády. Uviedol to na sociálnej sieti.

„Dovolím si v najbližších dňoch osloviť predsedov všetkých politických strán, ako koaličných, tak aj opozičných, aby podpisom vyjadrili záväzok, že bez ohľadu na to, kto bude súčasťou budúcej vlády po parlamentných voľbách 2027, všetci budú považovať dostavbu strategických nemocníc za svoju prioritu,“ uviedol Pellegrini.

archívne video

Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa jeho slov je kľúčové, aby strany aj napriek politickému súboju vedeli identifikovať priority, ako sú obrana, energetická bezpečnosť, ochrana národno-štátnych záujmov, ale aj modernizácia slovenského zdravotníctva. Pripomenul, že po celom Slovensku sa začali budovať nové nemocnice, pričom ich dostavba presiahne jedno volebné obdobie. „Tieto projekty sa nepodarí dokončiť do roku 2027, kedy sú pred nami parlamentné voľby, ale tieto projekty bude potrebné pokračovať dostavovať aj v rokoch 2028, 2029, možno až 2030,“ poznamenal.

Hlava štátu verí, že pri takejto strategickej investícii nebude mať nikto problém takýto záväzok formálne vyjadriť aj podpisom. „Je to kľúčové, ak nechceme, aby sme boli svedkami ďalších skeletov, ako bol skelet Rázsochy, na ktorý sme sa 30 rokov pozerali,“ dodal.

Dostavba nemocníc je naša priorita, nie som si však istý, či aj pre vládu, uviedol Dvořák

Dostavba nemocníc je naša jasná priorita, nie som si však istý, či aj pre vládu. V reakcii na výzvu prezidenta SR Petra Pellegriniho zaviazať sa k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027 to uviedol podpredseda zdravotníckeho výboru Národnej rady SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Oskar Dvořák.

Oskar Dvořák
Zobraziť galériu (2)
Oskar Dvořák  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Dostavba nemocníc, ktoré budú aj skutočne fungovať pre pacientov, je naša jasná priorita. Nie som si však istý, či je to priorita aj pre vládu. Ak tu niekto sabotuje ich výstavbu, je to ona. Necháva prázdnu špajzu, deficit a dlhy. Na presné znenie listu od prezidenta, ktorý sme ešte nedostali, si počkáme. Už teraz však vyzývam vládnu koalíciu, aby vyčlenila peniaze na dostavbu nemocníc už v súčasných rozpočtoch,“ poznamenal Dvořák.

Viac o téme: VýstavbaVýzvaKoalíciaNemocniceZáväzokPeter Pellegrini
Nahlásiť chybu

