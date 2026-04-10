Brutálne zábery z nehody v Nových Zámkoch! Vodič zrazil 11-ročného chlapca! VIDEO nie je vhodné pre citlivé povahy

NOVÉ ZÁMKY - Zábery, z ktorých tuhne krv v žilách. V Nových Zámkoch sa odohrala kolízia osobného motorového vozidla a maloletej osoby. Celý incident zaznamenala kamera vo vozidle.
K nehode došlo, keď osobné motorové vozidlo prechádzalo pomedzi zaparkovanými autami. Zrazu vbehla do jeho smeru jazdy osoba. Stalo sa to tak náhle, že vodič nemal čas zareagovať, a tak došlo ku kolízií.
"Ihneď po náraze sa osoba postavila na nohy a z miesta ušla. Policajná hliadka vyslaná na miesto ju následne vypátrala, stotožnila a dopravila do nemocnice na lekárske vyšetrenie. Zistili, že išlo iba o 11 ročného chlapca, ktorý akoby zázrakom neutrpel žiadne vážne zranenia," uviedla polícia.
"Uvedomujeme si, že toto video nie je vhodné pre všetkých, avšak zverejňujeme ho ako memento pre každého. Takto sa na cestu jednoducho nemôže vbehnúť. Môže to mať fatálne následky. Táto udalosť je silným varovaním pre všetkých," odkázali.
"V tejto súvislosti apelujeme na vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy svojím schopnostiam a situácii na ceste, najmä v lokalitách, kde sa môže pohybovať zvýšený počet chodcov a detí. Apelujeme zároveň aj na chodcov, aby boli pri prechádzaní cez cestu obozretní a nevstupovali náhle na vozovku a vždy sa presvedčili či tak môžu urobiť bezpečne," dodali.