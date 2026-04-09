Vážna dopravná nehoda v Ivachnovej! Nehoda troch áut si vyžiadala päť zranených

IVACHNOVÁ - Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode troch osobných automobilov na ceste I/18 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom, v katastri obce Ivachnová, sa zranilo päť osôb. Jednu osobu museli hasiči z havarovaného automobilu vyslobodiť pomocou vyslobodzovacieho náradia. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Zraneným osobám poskytli príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Ružomberku predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich posádke Záchrannej zdravotnej služby a Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. „V dôsledku dopravnej nehody bola cesta neprejazdná,“ dodali hasiči.
Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti spresnila, že k dopravnej nehode vyslali dva záchranárske vrtuľníky. „Posádka leteckých záchranárov z Banskej Bystrice si na mieste prevzala 23-ročného vodiča s poraneniami hlavy, hrudníka a panvy. Po ošetrení ho v stabilizovanom stave letecky transportovali do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici,“ spresnili leteckí záchranári.
Doplnili, že druhá posádka leteckých záchranárov zo Žiliny poskytla pomoc 25-ročnému mužovi s poranením dolných končatín, ktorého následne v stabilizovanom stave vrtuľníkom transportovali do Univerzitnej nemocnice v Martine.