BUDAPEŠŤ - Európska komisia má v úmysle prostredníctvom diplomatických kanálov diplomatickou cestou vyjadriť svoje obavy Spojeným štátom po tom, čo americký viceprezident J. D. Vance počas návštevy Budapešti na volebnom mítingu Fideszu obvinil Európsku úniu zo zasahovania do volieb v Maďarsku. Uviedol to server hvg.hu/eurologus.
Hovorca Komisie pre technologickú nezávislosť Thomas Regnier podľa servera s istou iróniou v Bruseli povedal, že „európski byrokrati“ v skutočnosti vytvárajú regulačný rámec, ktorý by zabezpečil, že voľby „zostanú v rukách európskych občanov“. Vance sa v Budapešti kriticky vyjadril o „európskych byrokratoch“. Hovorkyňa Únie pre zahraničnú politiku Anitta Hipperová v odpovedi na novinársku otázku uviedla, že EÚ oznámi svoje obavy svojim americkým partnerom diplomatickou cestou. Dodala však, že podrobnosti o takýchto konzultáciách nebudú zverejnené, pretože sú dôverné. „Nie je našou praxou zverejňovať naše diskusie s našimi partnermi,“ dodala.
Vance na utorňajšom budapeštianskom podujatí pri príležitosti Dňa maďarsko-amerického priateľstva ocenil Maďarsko pod vedením Viktora Orbána ako bezpečnú krajinu so silnou ekonomikou a ochranou rodín. Vyzdvihol maďarskú energetickú bezpečnosť a schopnosť chrániť vlastné hranice, čo považuje za dôkaz skutočnej suverenity. Zároveň kritizoval „bruselských byrokratov“ za vysoké ceny energií a migráciu s tým, že USA už nebudú Maďarsku nič diktovať. Vance poznamenal, že nechce konkrétne povedať, koho majú Maďari v nedeľňajších parlamentných voľbách voliť. „Nemali by ste ale počúvať eurobyrokratov v Bruseli, mali by ste počúvať svoje srdce, svoju dušu a suverenitu maďarského ľudu,“ dodal.