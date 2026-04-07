Muž z Nitry skončil za vandalizmus vo väzbe: Teraz čelí obvineniu

ŠOPORŇA - Polícia obvinila 41-ročného muža z Nitry, ktorý je podozrivý z vandalizmu v obci Šoporňa v okrese Galanta. Počas dopoludnia mal poškodiť dopravné zrkadlo, bezpečnostné kamery, stĺpy verejného osvetlenia aj dve zaparkované autá. Muž je stíhaný väzobne, informovala o tom trnavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajti zadržali muža podozrivého z vandalizmu do dvoch hodín od prijatia oznámenia. Predbežná škoda spôsobená jeho konaním presiahla sumu 1200 eur. „Vyšetrovateľ mu ešte v ten istý deň vzniesol obvinenie za prečin poškodzovanie cudzej veci, za ktorý mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov,“ ozrejmila.