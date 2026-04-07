Požiar chaty v košickej mestskej časti: Rozšíril sa aj na priľahlý les

KOŠICE - Pri požiari chaty zasahovali v pondelok (6. 4.) po 16.00 h košickí hasiči v mestskej časti Košice - Vyšné Opátske. Požiar sa rozšíril na priľahlý les a zasiahol aj susednú chatu vzdialenú približne 70 metrov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
„Zásah komplikovali úzke prístupové cesty, ktoré boli pre cisternové vozidlá neprejazdné. Hasiči preto museli natiahnuť až 250 metrov dlhé hadicové vedenie na zdolanie požiaru,“ uviedol HaZZ. Pri udalosti nedošlo k zraneniam ani úmrtiam. Predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na 60.000 eur. Na likvidácii požiaru sa podieľalo 12 profesionálnych hasičov s piatimi kusmi hasičskej techniky, pričom spotrebovali 28.000 litrov vody. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.