Silný vietor pokračuje: Horskí záchranári neodporúčajú pohyb v horskom teréne

VYSOKÉ TATRY - Od utorkového večera až do stredy (8. 4.) rána treba v horských oblastiach rátať s mohutnou víchricou. Horská záchranná služba preto neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne.
Na webovej stránke uviedla, že až do stredy do 6.00 h sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu, čo je silná až mohutná víchrica. Vietor tejto intenzity podľa HZS predstavuje zvýšené nebezpečenstvo, najmä pre turistiku, lyžovanie či horolezectvo a podobne. Výstraha druhého stupňa, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav, platí pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica a Brezno.
Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Vo Vysokých a Západných Tatrách je v utorok v polohách nad 2000 metrov nad morom (m n. m.) vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a Nízkych Tatrách je vyhlásené malé lavínové nebezpečenstvo nad pásmom lesa. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Lavínovým problémom je vetrom previaty sneh z posledného sneženia, ktorého v minulom týždni napadlo viac ako 30 centimetrov, hlavne na severnej strane Tatier. Na slnečných svahoch sa sneh premočil a následne zamrzol, čo situáciu stabilizovalo. Vietor však situáciu skomplikoval, pretože vytvoril nebezpečné snehové dosky a vankúše. Ochladenie bude pokračovať, preto mokrý sneh ešte viac zmrzne a stuhne. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1300 až 1500 m n. m. v závislosti od orientácie.
Vo Fatrách a Nízkych Tatrách napadlo za poslednú periódu sneženia do 20 centimetrov nového snehu, ten vplyvom oteplenia zvlhol. „Postupne s ochladením bude tuhnúť a mrznúť. Na viacerých miestach sa už nový sneh úplne roztopil. Uvoľnenie lavíny je v najvyšších polohách možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv iba malých spontánnych mokrých lavín,“ podotklo SLP s tým, že celkovo je výška snehovej pokrývky podpriemerná.