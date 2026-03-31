Napadnutie žiaka pri škole! Maloletý sa o incidente zdôveril rodičom, polícia prípad rieši dodatočne

BRATISLAVA - Bratislavská polícia objasňuje pondelkové (30. 3.) napadnutie žiaka jeho spolužiakmi, ku ktorému malo dôjsť v blízkosti jednej zo základných škôl. Po príchode domov sa o napadnutí zdôveril rodičom. Apelovala pritom na verejnosť, aby sa v takýchto prípadoch bezodkladne obrátila na políciu. Rodičia tohto žiaka tak totiž neurobili.
„Popísali tento incident formou príspevku do jednej z komunitných skupín na známej sociálnej sieti. Až po niekoľkých hodinách a následnej medializácii tohto incidentu viacerými médiami, sa dostavil otec spolu so svojím synom na policajné oddelenie, udalosť oficiálne oznámili a poskytli polícii potrebnú súčinnosť,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.