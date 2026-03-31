Kauza Kuciak a príprava vrážd prokurátorov pokračuje čítaním výpovedí Weissa

PEZINOK - Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku čítaním výpovedí svedka Iľju Weissa. Spomedzi kvarteta obžalovaných je v pojednávacej miestnosti prítomný iba Darko D.
Obžalovaný sa dostavil na hlavné pojednávanie s krátkym meškaním. Vysvetlil, že vodič, ktorý ho mal pôvodne priviezť do Pezinka, sa mu neozýval. Preto zvolil presun taxíkom. Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch na obžalovaného apeloval, aby nabudúce prišiel včas. Približne 45 minút totiž Darko D. meškal aj na pondelkové (30. 3.) hlavné pojednávanie.
Na súde sa čítali jeho skoršie výpovede
Niekdajší člen zločineckého gangu zo Serede Weiss odoprel v pondelok svedeckú výpoveď. Na súde sa preto čítali jeho skoršie výpovede. Na hlavnom pojednávaní 15. júna 2022 Weiss povedal, že Darkovi D., ktorý mu podľa jeho slov hovoril o „nejakej robote“ v Piešťanoch, mal zabezpečiť ukradnuté auto. Dodal, že automobil napokon nezabezpečil, lebo mu Darko D. nezaplatil. Cieľom pripravovanej vraždy mal byť podľa obžaloby súčasný generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.
Obsah Weissových výpovedí považuje Darko D. za klamstvá. „Bola to jeho čistá fantázia. Všetko, čo sa vedie proti mne, je vykonštruované,“ zdôraznil obžalovaný na pondelkovom hlavnom pojednávaní s tým, že neohrozil nikoho život. V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs.
Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd
Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.