Krvavá noc na juhu Slovenska: Mladá žena skončila v putách, po hádke mala zavraždiť priateľa

TESÁRSKE MLYŇANY - Polícia vyšetruje vraždu v obci Tesárske Mlyňany v okrese Zlaté Moravce. Dvadsaťštyriročná žena v nočných hodinách pravdepodobne po slovnej hádke fyzicky napadla 27-ročného muža, ktorý zraneniam podľahol. Informovala o tom nitrianska krajská polícia.
„Polícia podozrivú ženu obmedzila na osobnej slobode. Motív a všetky okolnosti tohto prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ spresnili policajti s tým, že krajský vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy.
Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je podľa policajtov možné o incidente detailnejšie informovať. „Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ doplnili.