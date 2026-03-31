Na Slovensko po rokoch pricestuje gruzínsky prezident Kavelašvili

BRATISLAVA - Po deviatich rokoch Slovensko opäť navštívi gruzínska hlava štátu. Michaila Kavelašviliho privíta vo štvrtok (2. 4.) v Prezidentskom paláci v Bratislave prezident Peter Pellegrini. Slovensko naposledy v roku 2017 navštívil vtedajší gruzínsky prezident Giorgi Margvelašvili. Informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Rokovanie medzi hlavami štátov je príležitosťou otvorene hovoriť o aktuálnych témach a zároveň potvrdiť záujem pokračovať v konštruktívnom dialógu s Gruzínskom,“ ozrejmila kancelária. Témou rozhovorov medzi prezidentmi bude otázka členstva Gruzínska v Európskej únii, súčasná geopolitická situácia vo svete i prehlbovanie hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Gruzínskom, napríklad v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie či inovácii.
„Podpis dohody o hospodárskej spolupráci v roku 2025 vytvoril rámec pre ďalší ekonomický rast, ktorého potenciál je stále veľký. Od roku 2019 patrí tiež Gruzínsko medzi prioritné krajiny slovenskej rozvojovej spolupráce,“ dodala KP SR. Pre prezidenta Kavelašviliho pôjde o prvú návštevu v členskom štáte Európskej únie od nástupu do funkcie v roku 2024. Stretne sa počas nej aj s predsedom parlamentu Richardom Rašim a podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (obaja Hlas-SD). S prezidentom SR položia vence pri pamätníku Brána slobody na Devíne. Gruzínsky prezident odcestuje späť do vlasti v piatok (3. 4.).