ŠKANDÁL medzinárodných rozmerov: Maďarský minister mal u Lavrova lobovať za podporu Pellegriniho!

BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA - Geopolitická situácia je počas posledných rokov významne napätá a čím viac na povrch vychádzajú nové zistenia, tým je celá situácia ešte viac vyhrotená. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó má čo vysvetľovať po tom, čo sa dostali na verejnosť prepisy jeho telefonátov s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Tentokrát sa to už týka aj nás!
Dnešné zásadné informácie priniesol denník SME cez zistenia maďarského investigatívneho novinára Szabolcsa Panyiho, ktorý spolupracoval spolu s Investigatívnym centrom Jána Kuciaka. Panyi až teraz zverejnil celý kompletný prepis telefonátu Szijjártóa a Lavrova bez akýchkoľvek úprav.
Szijjártó chcel vidieť vo funkcii premiéra Pellegriniho
Kým počas víkendu vyšlo najavo, že Szijjártó informoval Lavrova prakticky o akomkoľvek kroku, ktorý spolu na rokovaniach chceli uskutočňovať európske národy počas obdobia začínajúcej pandémie covid-19, teraz sa ukazuje, že Szijjártó sa mal aj priamo angažovať počas volebnej kampane slovenských parlamentných volieb 2020, ktoré potom vyhral Igor Matovič s hnutím OĽaNO. Szijjártó so však vybral iného favorita - Petra Pellegriniho, ktorý vtedy vystupoval pod značkou obmeneného "Nového Smeru" ako budúci nádejný premiér.
"Ani neviete, aký som vďačný za tento rozhovor. Toto je znamenie priateľstva," začínajú sa prvé slová rozhovoru Szijjártóa s Lavrovom.
Musí vyhrať sociálna demokracia, ostatní sú Sorosovci
Najnovšie informácie o Szijjártóovi posilňujú podozrenia že s Lavrovom úzko loboval za volebný úspech konkrétnej strany. "Chceme, aby na Slovensku vyhrala sociálna demokracia, ostatní sú Sorosovci," píše sa v prepise veta, ktorú mal Szijjártó vyriecť.
"29. februára sa na Slovensku blížia voľby a je pre nás kľúčové, aby tamojšia koalícia mohla pokračovať," píše sa v prepise. "Ak vyhrá opozícia, bola by to tragédia pre spoluprácu v strednej Európe," dodal vraj Szijjártó s tým, že požadovali aj to, aby sa nad 5 percent dostal dovtedajší predseda národnej rady a jeho strana SNS - Andrej Danko.
Tajné stretnutie za hranicami
Denník pripomenul, že v tom období sa asi dva týždne pred slovenskými voľbami vo februári 2020 sa vtedajší premiér Peter Pellegrini stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na hranici pri maďarskej obci Röszke.
Denník sa odvoláva na zistenia VSquare a Investigatívneho centra Jána Kuciaka, kde vraj na tomto stretnutí Pellegrini ako volebný líder do volieb Orbána tajne požiadal, aby mu pomohol vybaviť oficiálne pozvanie do Moskvy, a to všetko tesne pred voľbami. Vraj by takáto návšteva „oslovila voličov a zvýšila volebné šance Smeru“.
Szijjártó však nekončil a svoju ruskému náprotivku povedal: "Včera tu bol premiér Pellegrini a povedal nám, že ak by ho váš premiér hostil čo i len polhodinu, bola by to veľká pomoc vyhrať voľby."
Lavrov vraj odpovedal: "Toto je veľká prosba, ale odovzdávam ju premiérovi.“
Ruský minister zahraničných vecí žiadosť neskôr posunul ruskému premiérovi Michailovi Mišustinovi. Maďarskí a ruskí predstavitelia sa neskôr mali rozprávať aj o tom, že slovenská opozícia je vraj pod cudzím vplyvom a financovaná americko-maďarským finančníkom židovského pôvodu Georgeom Sorosom.
ICJK už podľa vlastných slov pred dvoma rokmi požiadalo o vysvetlenie samotného Petra Pellegriniho. Na otázky neodpovedal. Minister zahraničia Maďarska Szijjártó (ne)zareagoval podobne.
Nakoniec sa verejnosť dočkala všeobecnejšej odpovede, ktorú vtedy zaslal maďarský rezort zahraničia. "Ako povedal Péter Szijjártó, ak ministerstvo zahraničných vecí a obchodu dostane žiadosť o pomoc pri nadväzovaní alebo udržiavaní kontaktov s inými krajinami a táto žiadosť nie je v rozpore s maďarskými národnými záujmami, sme vždy pripravení pomôcť. Tomu sa hovorí diplomacia," napísali.