Taraba o budúcnosti v SNS: Členská základňa ma chce, ale... Prezradil, či rokuje s inými stranami!

BRATISLAVA - Napriek podpore členskej základne SNS si podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) myslí, že vedenie národniarov neschváli jeho členstvo v SNS. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.
„Mám podanú prihlášku štandardným spôsobom, nenárokujem si na žiadne výnimky, teraz čakám, ako sa rozhodnú,“ uviedol Taraba. Zdôraznil, že cíti podporu členskej základne, no postoj predsedu SNS Andreja Danku mu napovedá, že sa členom SNS nestane. „Nechcem to analyzovať, ale tie vyjadrenia, ktoré dáva, mi nasvedčujú, že ma do SNS neprijmu,“ uviedol Taraba, ktorý si myslí, že definitívne rozhodnutie padne v úzkom vedení SNS. Zdôraznil, že je voči SNS ako nominant strany maximálne lojálny. Odmietol zároveň špekulácie o možnom spojení s inými stranami. „S nikým nerokujem,“ zdôraznil.
archívne video
Predseda SaS Branislav Gröhling sa opätovne vyjadril k rozhodnutiu, že na kandidátnej listine do nasledujúcich parlamentných volieb nebude bývalý líder liberálov Richard Sulík. Upozornil, že toto smerovanie potvrdila drvivá väčšina delegátov ostatného kongresu SaS. Rovnako podľa neho súčasné preferencie naznačujú, že voliči súhlasia so súčasným trendom.
Vyjadrili sa aj k otázke referenda
V krátkosti sa vyjadrili k otázke referenda, ktoré petíciou iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Obaja upozornili, že v otázke možnosti vyhlásiť referendum o skrátení volebného obdobia existuje nález Ústavného súdu, ktorý už v tejto téme povedal nie. Taraba si preto myslí, že Demokrati podviedli tých, ktorí podpisovali petíciu za vyhlásenie referenda. „Nechali im podpísať niečo, o čom predpokladám oni vedeli, že je odkázané na neúspech,“ uviedol. V otázke prípadnej podpory referenda chce Gröhling počkať na rozhodnutie prezidenta v otázke. „Potom v rámci opozície, kde komunikujeme, si sadneme a nastavíme kroky,“ povedal.
Témou bola aj prípadná rekonštrukcia vlády. Taraba vyhlásil, že nepočul v tejto súvislosti nič konkrétne. „Pred časom niečo letelo vo vzduchu, ale pokiaľ viem, rekonštrukcia sa nechystá,“ povedal. Gröhling si myslí, že niektorí ministri by sami chceli odísť. „Napríklad minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), o tom sa veľa rozpráva, že by mal ísť do NBS, minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) by rád na Ústavný súd,“ poznamenal. Obaja sa zároveň zhodli na tom, že počet ministerstiev by sa mal zredukovať.
Nie je tu nálada, aby Huliak diktoval všetkým tempo
V koalícii nie je nálada nechať si „diktovať tempo“ od Rudolfa Huliaka (nezávislý). V diskusnej relácii TA3 V politike to v súvislosti s možnou hrozbou blokačnej trojice poslancov v parlamente uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). Taraba reagoval na novú situáciu po vyjadrení bývalého poslanca Hlasu-SD Jána Ferenčáka, že sa necíti byť viazaný koaličnou zmluvou. A teda, že v konštelácii de facto 78 koaličných zákonodarcov môžu práve traja poslanci zo Strany vidieka „miešať karty“ blokovaním predložených návrhov. „To vedia robiť hociktorí traja poslanci, z akejkoľvek strany,“ poznamenal vicepremiér.
Vláda podľa neho dovládne
„Pozrite, predpokladám, že táto vláda dovládne, ak by nemala dovládnuť, tak bude úradnícka vláda menovaná prezidentom, tá matematika je jasná,“ dodal. V prípade Ferenčáka eviduje, že by hlasoval za pád vlády, v ktorej je líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. „Na druhej strane predpokladám, chce ako poslanec chodiť do práce a s vlastným rozumom hlasovať za zákony,“ uviedol.
Predseda SaS Branislav Gröhling si, naopak, myslí, že práve Huliak a traja poslanci Strany vidiek v Národnej rade teraz „držia kľúče od miešačky“. „Momentálne nám tu bude vládnuť Huliak, ktorý bude rozhodovať, či dodá tri hlasy alebo nedodá. Huliak je ten, ktorý bude rozhodovať o tom, ako bude fungovať koalícia, aké zákony sa budú predkladať,“ skonštatoval Gröhling. Taraba takýto možný vplyv Huliaka odmietol. „Určite tu nie nálada, aby Huliak diktoval všetkým tempo. Ani premiér nie je taký naivný, aby si toto nechal,“ dodal minister.