Taraba o budúcnosti v SNS: Členská základňa ma chce, ale... Prezradil, či rokuje s inými stranami!

Tomáš Taraba si myslí, že Andrej Danko neschváli jeho členstvo v SNS AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (2)
Tomáš Taraba si myslí, že Andrej Danko neschváli jeho členstvo v SNS
BRATISLAVA - Napriek podpore členskej základne SNS si podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) myslí, že vedenie národniarov neschváli jeho členstvo v SNS. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

„Mám podanú prihlášku štandardným spôsobom, nenárokujem si na žiadne výnimky, teraz čakám, ako sa rozhodnú,“ uviedol Taraba. Zdôraznil, že cíti podporu členskej základne, no postoj predsedu SNS Andreja Danku mu napovedá, že sa členom SNS nestane. „Nechcem to analyzovať, ale tie vyjadrenia, ktoré dáva, mi nasvedčujú, že ma do SNS neprijmu,“ uviedol Taraba, ktorý si myslí, že definitívne rozhodnutie padne v úzkom vedení SNS. Zdôraznil, že je voči SNS ako nominant strany maximálne lojálny. Odmietol zároveň špekulácie o možnom spojení s inými stranami. „S nikým nerokujem,“ zdôraznil.

Predseda SaS Branislav Gröhling sa opätovne vyjadril k rozhodnutiu, že na kandidátnej listine do nasledujúcich parlamentných volieb nebude bývalý líder liberálov Richard Sulík. Upozornil, že toto smerovanie potvrdila drvivá väčšina delegátov ostatného kongresu SaS. Rovnako podľa neho súčasné preferencie naznačujú, že voliči súhlasia so súčasným trendom.

Vyjadrili sa aj k otázke referenda

V krátkosti sa vyjadrili k otázke referenda, ktoré petíciou iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Obaja upozornili, že v otázke možnosti vyhlásiť referendum o skrátení volebného obdobia existuje nález Ústavného súdu, ktorý už v tejto téme povedal nie. Taraba si preto myslí, že Demokrati podviedli tých, ktorí podpisovali petíciu za vyhlásenie referenda. „Nechali im podpísať niečo, o čom predpokladám oni vedeli, že je odkázané na neúspech,“ uviedol. V otázke prípadnej podpory referenda chce Gröhling počkať na rozhodnutie prezidenta v otázke. „Potom v rámci opozície, kde komunikujeme, si sadneme a nastavíme kroky,“ povedal.

Témou bola aj prípadná rekonštrukcia vlády. Taraba vyhlásil, že nepočul v tejto súvislosti nič konkrétne. „Pred časom niečo letelo vo vzduchu, ale pokiaľ viem, rekonštrukcia sa nechystá,“ povedal. Gröhling si myslí, že niektorí ministri by sami chceli odísť. „Napríklad minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), o tom sa veľa rozpráva, že by mal ísť do NBS, minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) by rád na Ústavný súd,“ poznamenal. Obaja sa zároveň zhodli na tom, že počet ministerstiev by sa mal zredukovať.

Rudolf Huliak.  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nie je tu nálada, aby Huliak diktoval všetkým tempo

V koalícii nie je nálada nechať si „diktovať tempo“ od Rudolfa Huliaka (nezávislý). V diskusnej relácii TA3 V politike to v súvislosti s možnou hrozbou blokačnej trojice poslancov v parlamente uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). Taraba reagoval na novú situáciu po vyjadrení bývalého poslanca Hlasu-SD Jána Ferenčáka, že sa necíti byť viazaný koaličnou zmluvou. A teda, že v konštelácii de facto 78 koaličných zákonodarcov môžu práve traja poslanci zo Strany vidieka „miešať karty“ blokovaním predložených návrhov. „To vedia robiť hociktorí traja poslanci, z akejkoľvek strany,“ poznamenal vicepremiér.

Vláda podľa neho dovládne

„Pozrite, predpokladám, že táto vláda dovládne, ak by nemala dovládnuť, tak bude úradnícka vláda menovaná prezidentom, tá matematika je jasná,“ dodal. V prípade Ferenčáka eviduje, že by hlasoval za pád vlády, v ktorej je líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. „Na druhej strane predpokladám, chce ako poslanec chodiť do práce a s vlastným rozumom hlasovať za zákony,“ uviedol.

Predseda SaS Branislav Gröhling si, naopak, myslí, že práve Huliak a traja poslanci Strany vidiek v Národnej rade teraz „držia kľúče od miešačky“. „Momentálne nám tu bude vládnuť Huliak, ktorý bude rozhodovať, či dodá tri hlasy alebo nedodá. Huliak je ten, ktorý bude rozhodovať o tom, ako bude fungovať koalícia, aké zákony sa budú predkladať,“ skonštatoval Gröhling. Taraba takýto možný vplyv Huliaka odmietol. „Určite tu nie nálada, aby Huliak diktoval všetkým tempo. Ani premiér nie je taký naivný, aby si toto nechal,“ dodal minister.

Taraba sa chystá ľuďom
Taraba sa chystá ľuďom vŕtať na ich pozemkoch bez toho, aby im to povedal, tvrdí PS
FOTO Taraba so športovými klubmi
Taraba so športovými klubmi ohlásil obnovu viacúčelovej haly na Považí
Taraba reaguje na opozičnú
Taraba reaguje na opozičnú kritiku zonácie: Buď chcú zlikvidovať náš turizmus alebo im ide o nekonečné výnimky
Úsmevy na parkete, no keď sa vypnú kamery...: Čo sa deje na tréningoch Polnišovej a Šíra
Úsmevy na parkete, no keď sa vypnú kamery...: Čo sa deje na tréningoch Polnišovej a Šíra
Veľký týždeň sa začal požehnaním ratolestí a bahniatok aj v Nitre
Veľký týždeň sa začal požehnaním ratolestí a bahniatok aj v Nitre
V spolupráci so Stredoslovenským múzeom sprístupnili výstavu RYBY a RYBÁR
V spolupráci so Stredoslovenským múzeom sprístupnili výstavu RYBY a RYBÁR
AKTUALIZOVANÉ Taraba o budúcnosti v
Taraba o budúcnosti v SNS: Členská základňa ma chce, ale... Prezradil, či rokuje s inými stranami!
FOTO Polícia kontrolovala v okrese
Polícia kontrolovala v okrese Trebišov taxikárov, uložila aj blokové pokuty
V Partizánskom otvorili prvý mestský cyklochodník: Nová trasa pre cyklistov aj chodcov
V Partizánskom otvorili prvý mestský cyklochodník: Nová trasa pre cyklistov aj chodcov
Šialená scéna na parkovisku!
Šialená scéna na parkovisku! Mladík chránil vlastným telom auto pred krúpami: VIDEO sa stalo virálne
Koniec komplikovaného cestovania: Z
Koniec komplikovaného cestovania: Z Varšavy odletelo prvé lietadlo nového spojenia s Bratislavou
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaútočila
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaútočila na kľúčový ruský prístav! Rusko nasadilo hypersonickú balistickú raketu
FOTO BRUTÁLNA zrážka s kamiónom
BRUTÁLNA zrážka s kamiónom skončila FATÁLNE, traja mŕtvi! DESIVÉ FOTO z miesta nehody, z auta ostal kus šrotu
Let's Dance, Petra Polnišová
Úsmevy na parkete, no keď sa vypnú kamery...: Čo sa deje na tréningoch Polnišovej a Šíra
Trapas priamo na pódiu:
Trapas priamo na pódiu: Krásnej Miss vypadli zuby!
Nový začiatok slovenského herca:
Nový začiatok slovenského herca: Po rozchode sa dal na chudnutie!
Otvorila IKONICKÚ červenú búdku
Otvorila IKONICKÚ červenú búdku a zostala v šoku: TOTO v nej namiesto telefónu našla Američanka!
Toto ste o Barbadose
Toto ste o Barbadose nevedeli: 6 miest, ktoré vás ohromia viac ako pláže a palmy
Starnutie NIE JE lineárne!
Starnutie NIE JE lineárne! Vedci odhalili vek drastickej prestavby: Deje sa to už takto SKORO?
Všetko, čo sme vedeli
Všetko, čo sme vedeli o PRVÝCH ľuďoch v Amerike, môže byť LOŽ! Nový OBJAV v Monte Verde vyráža dych
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Autá, ktoré verejnosť nikdy nevidela: Škoda odtajnila prototypy za posledných 70 rokov! (foto)
Autá, ktoré verejnosť nikdy nevidela: Škoda odtajnila prototypy za posledných 70 rokov! (foto)
Nakupujete cez Bazoš? Bez platby vopred už nezoženiete nič!
Nakupujete cez Bazoš? Bez platby vopred už nezoženiete nič!
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Máte tri a viac detí? Dankova SNS chce zmenu v daňovom bonuse, ktorá vás poteší
Máte tri a viac detí? Dankova SNS chce zmenu v daňovom bonuse, ktorá vás poteší

Keď to zbadali, všetci zostali v šoku, súboj USA s Belgickom priniesol zmätok: To sa nemôže stať
Keď to zbadali, všetci zostali v šoku, súboj USA s Belgickom priniesol zmätok: To sa nemôže stať
Nepríjemná rana pred odchodom na Slovensko: Tréner Rumunska po kolapse skončil v nemocnici
Nepríjemná rana pred odchodom na Slovensko: Tréner Rumunska po kolapse skončil v nemocnici
VIDEO Juraj Slafkovský doslova zahviezdil! Pri výhre Montrealu zažil obrovský paradox
VIDEO Juraj Slafkovský doslova zahviezdil! Pri výhre Montrealu zažil obrovský paradox
Šok po štarte premenil na hotovú rozprávku: 19-ročný tínedžer prepísal dejiny a vládne celej F1
Šok po štarte premenil na hotovú rozprávku: 19-ročný tínedžer prepísal dejiny a vládne celej F1
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Nestíhate držať krok s trhom práce a rýchlo meniacim sa svetom AI? Tento test vám otvorí oči
Nestíhate držať krok s trhom práce a rýchlo meniacim sa svetom AI? Tento test vám otvorí oči
Víkend bez výčitiek: Ako byť produktívny a zároveň si naozaj oddýchnuť
Víkend bez výčitiek: Ako byť produktívny a zároveň si naozaj oddýchnuť
Nestíhate v práci a hlava vám ide naplno? Mindfulness môže byť vaša tajná zbraň
Nestíhate v práci a hlava vám ide naplno? Mindfulness môže byť vaša tajná zbraň
Chcete zmeniť odbor? Takto si nájdete prácu aj bez skúseností
Chcete zmeniť odbor? Takto si nájdete prácu aj bez skúseností
Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Citrónové osie hniezda
Citrónové osie hniezda
Mars sa točí rýchlejšie, než by mal. Pod jeho povrchom prebieha proces, ktorý mení rotáciu planéty
Mars sa točí rýchlejšie, než by mal. Pod jeho povrchom prebieha proces, ktorý mení rotáciu planéty
Vedci našli kľúč, ako odhadnúť, koľko rokov sa približne dožiješ. Stačí sledovať toto
Vedci našli kľúč, ako odhadnúť, koľko rokov sa približne dožiješ. Stačí sledovať toto
Tlačidlá ovládania hlasitosti na tvojom Androide zvládnu oveľa viac než len meniť hlasitosť. Toto všetko s nimi môžeš robiť
Tlačidlá ovládania hlasitosti na tvojom Androide zvládnu oveľa viac než len meniť hlasitosť. Toto všetko s nimi môžeš robiť
13 mŕtvych, stovky zranených. Americkí vojaci po útokoch Iránu opúšťajú základne a končia v hoteloch
13 mŕtvych, stovky zranených. Americkí vojaci po útokoch Iránu opúšťajú základne a končia v hoteloch
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe

Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Monarchia už nebude ako kedysi: Takto chce fungovať nová generácia, William a Kate menia pravidlá
Monarchia už nebude ako kedysi: Takto chce fungovať nová generácia, William a Kate menia pravidlá
Šialená scéna na parkovisku!
Šialená scéna na parkovisku! Mladík chránil vlastným telom auto pred krúpami: VIDEO sa stalo virálne
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaútočila
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaútočila na kľúčový ruský prístav! Rusko nasadilo hypersonickú balistickú raketu
BRUTÁLNA zrážka s kamiónom
BRUTÁLNA zrážka s kamiónom skončila FATÁLNE, traja mŕtvi! DESIVÉ FOTO z miesta nehody, z auta ostal kus šrotu
Obyvatelia v STRACHU! Muž
Obyvatelia v STRACHU! Muž podozrivý z vraždy sa pohybuje po meste: Polícia VARUJE, nosí pri sebe sekeru a nože

